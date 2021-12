“Inocencia quebrada”: el escalofriante audio que le mandó el hombre que violaba y prostituía a su sobrina de 12 años

La voz está distorsionada por un programa informático, pero el mensaje es claro y escalofriante: “Hola. ¿Cómo estás? A mí no más me vas a mentir. Siempre con una excusa para no hacerlo. No importa, dejamos esto para el domingo, pero yo también te tengo en mi poder. El domingo vas a hacer algo si no querés que nadie se entere lo que hay entre vos y tu tío”. El audio, según una investigación policial y judicial, es de un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina de 12 años y haberla prostituido, y fue enviado por medio del chat de la red social Facebook.

El audio del acusado

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Se trata una investigación conocida como Inocencia Quebrada, una causa a cargo de la fiscal María Soledad Garibaldi, funcionaria a cargo de una Unidad Funcional de Instrucción (UFI) sobre Delitos Sexuales, Cibercrimen y conexos a la Trata, Violencia de Género y Familiar de Lanús, que en abril pasado había derivado en la detención del abusador y de su pareja, la tía de la niña sometida sexualmente.

La causa avanzó y en las últimas horas detectives de los departamentos de Investigación sobre Trata de Personas y de Ciberdelito de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a otros cuatro sospechosos e identificaron a ocho personas acusadas de explotación sexual infantil.

“A raíz del análisis del perfil de redes sociales de los imputados se determinó que mientras abusaban de la niña filmaban y mandaban videos a grupos de Facebook Live”, dijo a LA NACION una calificada fuente judicial.

Inocencia Quebrada: detenidos por explotación sexual infantil

Según fuentes judiciales, los últimos detenidos de la causa son las personas que le pagaban al abusador por las filmaciones donde se registraban los sometimientos sexuales de la niña.

“Fue terrible la historia que sufrió la niña, pero por suerte desde abril pasado ya está en un hogar recuperándose y los especialistas de atención de la niñez de la Municipalidad de Lanús están haciendo un muy buen trabajo. Con las últimas detenciones, la víctima va a tener una mejor recuperación”, dijo a LA NACION una calificada fuente judicial.