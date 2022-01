Inseguridad en La Matanza: cuatro delincuentes le gatillaron a una embarazada que estaba con sus cuatro hijos

Un hombre, su esposa embarazada de 8 meses y sus cuatro hijos fueron asaltados cuando llegaban a su casa de la localidad bonaerense de Villa Madero por al menos cuatro delincuentes armados, que le efectuaron varios balazos al hombre, amenazaron con dispararle en la panza a la mujer y agredieron a los niños menores de edad, aunque huyeron sin robar nada.

”Si no me abrís te tiro en la panza”, fue la amenaza de uno de los delincuentes a la mujer embarazada para que les abriera la puerta de su casa, mientras su marido, que resultó ileso, corría para evitar los balazos que le disparaba otro de los asaltantes.

”Estaban armados hasta los dientes. Podría haber sido un desastre. Una de mis hijas le tiró a uno de los ladrones agua caliente del termo”, contó esta mañana a la prensa Diego, el esposo de la mujer embarazada.

El hecho ocurrió el pasado miércoles por la noche en la calle Cabildo al 1300 de la mencionada localidad del partido de La Matanza, cuando la mujer llegaba a su domicilio en su camioneta Chevrolet Safira junto a su esposo y sus cuatro hijos tras pasar la tarde en una pileta de la zona.

Fuentes policiales indicaron a la agencia Télam que la familia fue interceptada por cuatro hombres que se encontraban a bordo de un Peugeot 208, quienes se acercaron a la camioneta para robarles al momento en que estaban estacionando el vehículo.

“Fue un momento muy feo. En un segundo aparece un 208, tira el freno de mano y aparecieron cuatro personas armadas. Enseguida, le dije a mi esposa que se meta adentro de la casa con dos de los chicos. Yo salgo corriendo a la esquina con mi nene de 10 años, y ahí me empiezan a disparar”, contó impactado Diego, esposo de la mujer embarazada, ante los medios de prensa.

En ese contexto, el hombre de 40 años dijo que los delincuentes le dispararon “al menos tres veces”, aunque no resultó herido y que “como los ladrones no encontraban las llaves del auto, intentaron meterse en la casa”.

“Algo se querían llevar. Uno de los chorros le apuntó a mi señora en la panza, y le dijo que, si no le abría la puerta de mi casa, le iba a disparar. Después le gatilló, el arma se trabó y ahí mi hijo de 14 años se empezó a agarrar a trompadas con uno de los ladrones”, relató Diego.

Además, el hombre describió a los asaltantes como “pibes jóvenes”: “Uno no pasaba los 16 años y los otros no tenían mucho más que 20 años. Podría haber sido un desastre. Traté de hacer las cosas lo mejor posible. Eran muchos y estaban todos armados?”. Finalmente, los asaltantes no lograron con su cometido y se dieron a la fuga, por lo que por el momento permanecen prófugos.

Tras el hecho, la mujer embarazada se descompensó y fue trasladada al Hospital Santojanni. “Mi esposa está mal. Le pararon las contracciones y le dieron medicación. Ella tenía programada la cesárea para hoy. Los chicos también quedaron mal, estuvieron toda la noche sin dormir”, concluyó Diego.