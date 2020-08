Eugenio Veppo está detenido desde septiembre pasado, acusado de homicidio y lesiones graves después de arrollar a dos agentes de tránsito

Gabriel Di Nicola Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2020 • 14:02

Al entender que no hay "elementos que justifiquen un encierro preventivo" y ante el peligro de contagio de Covid-19, la defensa Eugenio Veppo, el periodista detenido desde septiembre pasado acusado de homicidio y lesiones graves después de arrollar a dos agentes de tránsito, solicitó el beneficio del arresto domiciliario.

Así lo solicitó el abogado de Veppo, Diego Szpigiel. En su presentación ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 14, que estará a cargo del juicio oral y público, el letrado defensor sostuvo: "No se pide una excarcelación, sino que la detención que actualmente pesa sobre mi asistido pueda ser transitada en su domicilio. No hay elementos que justifiquen un encierro preventivo, ante la ausencia de peligros procesales relacionados con la fuga. Tampoco puede establecerse peligro de entorpecimiento en la investigación. La finalidad de la Justicia en punto a preservar sus resultados debe ser armónicamente sopesada con otros derechos que hacen al justiciable, que en rigor, no se encuentra cumpliendo una pena sino simplemente sufriendo un encierro ante peligros procesales que si bien atendibles, no pueden avasallar derechos humanos que merecen y tienen protección constitucional".

El TOC Nº 14 le corrió vista al fiscal del juicio, Fernando Klappenbach y a la querella, representada por el abogado Andrés Gramajo.

"El rebrote de Covid-19 en la actualidad como así también la presencia concreta de casos de coronavirus dentro de la unidad penal de Ezeiza, que recientemente debió aislar pabellones por posibles casos y que, asimismo, dado el testeo y lo positivo de algunos tiene actualmente cerrados pabellones en estudio del comportamiento del virus dentro de la unidad. Esta circunstancia genera un injustificado agravamiento de las condiciones de detención, poniendo en riesgo la salud de mi defendido ante la posibilidad cierta de contagio de una virus sin cura conocida definitiva aún", afirmó Szpigiel.

Veppo está preso desde septiembre pasado. En noviembre último, el juez en lo criminal y correccional porteño Luis Zelaya mandó el expediente a la etapa de debate oral después de que la fiscal Romina Monteleone, en el requerimiento de elevación a juicio, acusara al periodista del homicidio simple con dolo eventual de la agente de tránsito Cinthia Choque, de 28 años, y de las lesiones graves que sufrió su compañero, Santiago Siciliano, de 30.

"No corresponde hacer lugar a la morigeración de la prisión preventiva. Estamos próximos al juicio oral, la expectativa de pena es alta, y Veppo no está dentro de la población de riesgo", dijo a LA NACION Gramajo, abogado de la familia Choque.

De acuerdo a la investigación, alrededor de las 3.35 del 8 de septiembre pasado, el imputado conducía su Volkswagen Passat "incumpliendo la reglamentación vigente al transitar a una velocidad elevada (no menos de 130 kilómetros por hora) que excedía la máxima permitida en este tramo de la avenida Figueroa Alcorta -que es de 70 km/h- y zigzagueando temerariamente".

Para la fiscal, el conductor, que iba junto a otro hombre y una mujer, iba a esa velocidad para "rebasar tanto por izquierda como por derecha a los automotores que circulaban por la misma senda, presuntamente luego de haber ingerido alcohol y/o drogas".

Compañeros de las víctimas en una de las marchas donde exigieron Justicia Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

"Metros antes de llegar a su intersección con la calle Tagle e inmediatamente después de pasar a alta velocidad por la derecha a un automóvil que circulaba por el carril derecho de los dos centrales, embistió con la parte delantera derecha de su rodado a Choque y a Siciliano, provocando la muerte de la primera y ocasionando lesiones gravísimas al segundo", sostuvo la fiscalía.

De acuerdo a la fiscal, ambos estaban "identificados con la indumentaria del Cuerpo de Agentes de Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, parados sobre el penúltimo carril de la mano derecha de la citada avenida efectuando un control vehicular y de alcoholemia, detrás de un cartel luminoso que así lo señalizaba".

Tras impactar a las dos víctimas, Veppo escapó sin socorrerlas y abandonó el vehículo sobre la calle Silvio Ruggeri, tras lo cual abordó un taxi junto a sus acompañantes y se dirigió a su casa en el barrio porteño de Belgrano.

"Tal actitud, sumado al desprecio evidenciado con posterioridad al hecho, al huir del lugar nuevamente a gran velocidad y zigzagueando, resulta una manifiesta indiferencia respecto a los resultados producidos, cuya producción -por la forma en que conducía en plena ciudad- se ha representado como no improbable", afirmó en su dictamen la fiscal.

El auto fue hallado tres horas después del hecho por un oficial de Comisaría Comunal 2A que se retiraba de franco. Finalmente, alrededor de las 17.20 del 8 de septiembre, el imputado se presentó junto a su abogado en la Comisaría Vecinal 1A, donde quedó detenido a disposición de la justicia.

"Con su accionar, Veppo ha sometido a las víctimas a situaciones peligrosas que no tuvo la seguridad de controlar, por más que tuviera la esperanza de que no iba a producirse el resultado o no lo haya deseado", aseguró la funcionaria judicial según informó en su momento la agencia de noticias Télam.

Para el abogado defensor no puede ser "valorado negativamente" para decidir sobre el arresto domiciliario que Veppo haya sido detenido después de presentarse en la comisaría. La presentación voluntaria en la seccional policial, para Szpigiel "permite advertir su voluntad de sometimiento al presente proceso, y descartar todo peligro procesal de fuga. De la propia causa surge que el nombrado en el momento del hecho quedó en un estado de shock, que lo imposibilitó para pensar con claridad lo que estaba ocurriendo y lo que estaba haciendo, luego no pudo conducir, tomándose un taxi hasta su domicilio, donde se encontraba según los testigos, muy alterado, que no quería que lo dejen solo, que decía que se iba a matar, víctima de una conmoción emocional, pero luego con su familia se presentó en la comisaría y se puso inmediatamente a derecho, pese a que sabía que iba a quedar detenido".

No es la primera vez que la defensa de Veppo pide el arresto domiciliario. En diciembre pasado lo hizo bajo los argumentos de "graves perjuicios en su psiquis y en su estructura de personalidad, permitiendo advertir lo absolutamente perjudicial de su permanencia en un establecimiento carcelario".