Inseguridad vial. Piden seis años de prisión para el joven que atropelló y mató a un niño de cuatro años en Flores

El abogado de la familia del niño de cuatro años que falleció tras ser atropellado mientras cruzaba de la mano de su madre una importante avenida del barrio de Flores, el 17 diciembre de 2020, solicitó que el conductor responsable de la muerte, Ricardo Emanuel Papadopulos, sea condenado a seis años de prisión e inhabilitado por diez años para manejar vehículos.

La querella, a cargo de Gabriel Becker, expuso ayer ante el juez Gabriel Vega, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°15 de la Ciudad de Buenos Aires. Repasó la secuencia delictiva y consideró que Papadopulos cometió diversas violaciones al deber de cuidado. Manifestó que, de acuerdo a las pruebas recolectadas en la causa, se pudo establecer que el imputado tuvo la posibilidad de frenar y evitar la colisión. Además, marcó como agravante que el joven de 21 años se haya ido del lugar y que hubiese permanecido prófugo durante ocho días.

Durante la audiencia estaba previsto que el fiscal Ignacio Mahiques realice su alegato, pero por cuestiones de horarios y superposición con debates previstos en otro tribunal donde interviene el juez Vega la presentación del Ministerio Público debió posponerse. Hará su acusación el próximo 28 de junio. En esa audiencia también tendrá la posibilidad de exponer la defensora pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal N°2, Silvana Céspedes.

En el requerimiento de elevación a juicio, elaborado por el fiscal Augusto Troncoso, se acusó a Papadopulos de los delitos de “homicidio culposo en perjuicio del menor Isaac Ovadia Sus, en concurso ideal con lesiones graves culposas de las que resultó víctima Débora Inés Agosti, agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor y por haberse dado a la fuga, debiendo responder en calidad de autor”.

El joven se encuentra detenido en la sede de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. El lunes pasado declaró ante el tribunal y le pidió disculpas a la familia. Afirmó que no quiso matar a nadie, que un camión, que cruzó en rojo la avenida transversal (Nazca), le tapó la visión y por eso “nunca” vio a las víctimas que cruzaban más allá de la bocacalle, por la cebra de la calzada en la Avenida Directorio.

“Me enteré al día siguiente que había fallecido el bebe; no podía reaccionar, no me pude entregar por eso”, dijo.

En la parte final de su declaración, Papadopulos afirmó: “Le pido disculpas a la familia si me lo permite, señor juez; no soy un asesino. No soy mala persona y nunca quise hacerle daño a nadie, también tengo dos nenes y sé el dolor de ellos, es muy fuerte esto”. Y quebrado por el llanto, agregó: “Por las noches no puedo dormir y tengo pesadillas. Mi vida cambió totalmente, también la de mi familia, yo sé que no voy a ser el mismo, siempre voy a tener la imagen del nene en mi cabeza”.

