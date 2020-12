Justicia. Familiares de una joven asesinada reclaman avances en la investigación

Paula Díaz fue asesinada en diciembre de 2014

A seis años del crimen de la estudiante de gastronomía Paula Díaz, asesinada de un balazo en el barrio porteño de Liniers cuando volvía de un recital de Babasónicos en una camioneta conducida por su novio, aún no se logró determinar de dónde partió el disparo ni el móvil del crimen, mientras que su familia reclama que se siga investigando y pidió que se instale "una placa recordatoria" en el lugar del hecho.

"La justicia le quitó a Paula y a su familia el derecho a la ley en el país, al cual apostamos con tanto esfuerzo para educar y proteger a nuestros hijos. La justicia no nos atendió, la justicia ignoró un asesinato, la justicia no investigó", dijo a Télam Patricia Galloli, madre de la víctima.

El hecho ocurrió el 14 de diciembre de 2014, entre las 4.20 y las 4.45, cuando la joven de 20 años volvía de un recital de Babasónicos con su novio, Hugo Carrizo, en una camioneta. Según la instrucción dirigida por la fiscal Estela Andrades, la pareja había ido al estadio Mandarine Park, en Costanera Norte, y luego a un bar de Palermo, donde no tuvieron discusiones ni peleas con nadie ni entre sí.

El novio de Paula condujo por Juan B. Justo, cruzó por debajo el puente de General Paz, para luego retomar e ir hacia el conurbano. Al pasar por las paradas de colectivos, el joven escuchó una detonación y pensó que le habían arrojado una piedra. Advirtió en ese momento que la ventanilla trasera derecha estaba rota y que su novia estaba inconsciente y tenía la cabeza ensangrentada, por lo que frenó frente al destacamento policial apostado debajo del puente.

Como consecuencia del disparo, Paula quedó con muerte cerebral y sus padres decidieron al día siguiente donar sus órganos. El novio de la víctima declaró que solo pudo ver el paso de una Volkswagen Suran blanca en el momento en que escuchó el disparo, pero el vehículo nunca pudo ser identificado.

Los detectives de la entonces comisaría 44 analizaron las cámaras de seguridad instaladas en la zona, pero de las ocho existentes solo funcionaba una y no captó el momento del disparo.

"No hubo detenidos, no hubo filmaciones de las ocho cámaras del lugar porque no funcionaban, no hubo tentativa de robo, ni disputa vial declarada por la pareja, no hubo testigos, ni nada, pero Paula fue asesinada por una persona que no permitió que Paula termine de estudiar", denunció la madre.

Por su parte, la Unidad Criminalística Móvil de la Policía Federal estableció que la trayectoria del disparo fue de afuera hacia adentro, de derecha a izquierda, y que partió de una pistola calibre 9 milímetros.

Además, para los investigadores policiales el disparo mortal fue efectuado a una distancia de entre tres y diez metros, por lo que quedó descartada la hipótesis de que se hubiera tratado de una bala perdida.

La madre de la víctima pidió "asesoramiento legal gratuito" porque la familia los "medios para abordar esos costos, que solo pueden ser alcanzados por una clase social".

