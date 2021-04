Trámite exprés: a un imputado por la “banda del juez” el encierro le causó depresión y le dieron la prisión domiciliaria

El 29 de marzo a la tarde, dos jueces de la Cámara de Apelaciones de La Plata le otorgaron al empresario Gabriel Cassinotti el beneficio de la prisión domiciliaria. Menos de 48 horas después, en un trámite exprés, el transportista, acusado de integrar una asociación ilícita supuestamente comandada por Martín Ordoqui, el suspendido camarista de la Casación bonaerense, estaba en su casa con una tobillera electrónica.

Al concederle el beneficio de la prisión domiciliaria con el monitoreo de una tobillera electrónica, los camaristas Raúl Dalto y Miriam Ermili tuvieron en cuenta el informe de un grupo de psiquiatras y psicólogos que indicaron que Cassinotti sufría depresión.

En su resolución, los camaristas aceptaron un hábeas corpus presentado por la defensa del empresario. Entre octubre y marzo, diversos tribunales y jueces habían rechazado cuatro solicitudes de excarcelación y morigeración de prisión preventiva de parte de los abogados del acusado.

Esta es una de las dos causas judiciales que tiene como acusado a Ordoqui; es un desprendimiento del expediente en el que aparece imputado el exjuez de Garantías platense César Melazo como presunto jefe de una asociación ilícita -conocida como “la banda del juez”- integrada por un grupo de policías bonaerenses, barrabravas de Estudiantes y delincuentes comunes que se dedicaban a cometer robos contra personajes vinculados a la política provincial.

Prorrogan las suspensiones de los jueces investigados Carzoglio y Ordoqui Archivo

Por ambos casos, Ordoqui enfrenta un proceso de enjuiciamiento; aún protegido por sus fueros como magistrado, es el único acusado que nunca estuvo detenido en esta causa. A Cassinotti, empresario del transporte y financista, se le imputa haber aportado los medios para que la organización supuestamente comandada por Ordoqui cobrara por los servicios que brindaba: beneficiar por medio de “favores” a acusados en causas judiciales.

“De un análisis integral de las pericias realizadas, colijo un estado emocional –al menos- preocupante y que puede encontrar una mejor respuesta desde el Estado atenuando su actual detención a través de un arresto domiciliario, en tanto este es un resorte previsto en la ley para aquellos casos en los que el encierro en las unidades carcelarias vaya más allá de la restricción ambulatoria, coartando así otras garantías de raigambre constitucional”, expresó el juez Dalto en uno de los argumentos esgrimidos para fundamentar la decisión de conceder la prisión domiciliaria al empresario.

Si bien el año pasado existía una demora de entre cinco seis meses para entregar a un detenido una tobillera electrónica, en los últimos meses el Ministerio de Justicia bonaerense agilizó el proceso y minimizó los plazos de provisión de esos dispositivos de monitoreo.

Una pesada carga

Cassinotti había sido detenido a mediados de septiembre pasado, acusado de tráfico de influencias y de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a beneficiar a acusados en distintas causas penales, a cambio de diversas sumas de dinero. A partir de la investigación encarada por la fiscal de La Plata, Betina Lacki, se determinó que Cassinotti se encargaba de canalizar los pagos que recibía la organización, en cheques o moneda extranjera, por los servicios que prestaba.

“El acusado padece un trastorno depresivo reactivo a su actual situación procesal. La tendencia de irritación e impulsividad constituye un ingrediente a tener en cuenta en las recomendaciones terapéuticas. Considero imprescindible instaurar un tratamiento psiquiátrico inmediato, con la administración de psicofármacos antidepresivos. Aclaro que si se toman en cuenta las siguientes recomendaciones, el control y cuidado del paciente puede asegurarse de manera efectiva. No se recomienda la terapia psicoanalítica como único abordaje al paciente. La condición adecuada para tal decisión sería realizar el mismo en su domicilio y con las precauciones de seguridad apuntadas”, expresó uno de los peritos de parte, al sugerir que la mejor forma de atender a Cassinotti era en su casa.

Este argumento fue apoyado por otros peritos oficiales, a pesar de que una serie de estudios realizados al acusado en enero pasado señalaban que el tratamiento recomendado para la depresión que sufría Cassinotti podría realizarse en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), como ocurre con muchos de los casi 40.000 detenidos en diversas cárceles bonaerenses que sufren depresión.

Esos mismos estudios indicaron que no existían riesgos para la salud de Cassinotti debido a que la hipertensión arterial y el asma bronquial que sufría no constituían un motivo para concederle la morigeración de prisión preventiva por el eventual peligro de contagio del virus Covid-19 cuando estaba detenido en la alcaldía Petinatto.

El detenido exjuez César Melazo

“Claro que no se puede obviar la posibilidad de fuga que deriva de la pena en expectativa, la cual tiene como mínimo tres años y como máximo diez años. Pero, existen -además de la particular situación de salud mental que transita el procesado- indicadores que me permiten razonablemente entender que el peligro de fuga derivante de la circunstancia indicada anteriormente no es tal. Es que aquel se ve mitigado por el fuerte arraigo y la situación familiar que señala la defensa; así como la ausencia de antecedentes condenatorios”, consignó el juez Dalto en su resolución.

Junto con Cassinotti habían sido acusados los abogados Alejandro Timorín, y Ricardo y Julián Ducid. En la solicitud para pedir las capturas, también se incluyó a Javier Ronco y al “vendedor de influencias” Enrique Petrullo, alias “Quique”, aunque ambos ya estaban presos por la causa Melazo.

A Ducid padre e hijo, ambos abogados con estudios jurídicos en La Plata, se les imputó formar parte de una asociación ilícita junto a Ordoqui, María Eugenia Mercado y Petrullo. La misma imputación recayó sobre Cassinotti y Timorín. Además, fueron acusados de diversos casos de tráfico de influencias en algunos de los ocho hechos señalados por la fiscal.

Según fuentes judiciales, el juez Ordoqui figura en muchos de los intercambios de mensajes de WhatsApp utilizados por los diversos sospechosos.

Al revisar las capturas de esos mensajes, los investigadores hallaron un glosario de términos que los imputados utilizaron para referirse a algunas de las personas que requerían los servicios de la asociación ilícita para obtener beneficios en causas penales que los tenían como acusados. Así, los investigadores determinaron que cuando se acordaba una reunión en la “terraza” , “techo” o “azotea”, se hacía referencia al despacho de Ordoqui. En sus distintas conversaciones, Petrullo se refería al magistrado con los términos “tío”, “profesor” o “loquillo”.

“La impresión causada por Gabriel Cassinotti para el suscripto, y el serio compromiso de atenerse a los términos que se impongan, en caso de obtenerse el beneficio solicitado, también son aspectos atendibles”, sostuvo el juez Dalto al explicar los argumentos del fallo que favoreció al empresario acusado.

Según fuentes judiciales, cuando Cassinotti fue detenido por efectivos de la Policía Federal no estaba en su casa de La Plata. A través de la aplicación que instaló en su celular, que le permitía monitorear a distancia las cámaras de seguridad, advirtió que los policías habían entrado realizaron un allanamiento en su vivienda.

Los policías lograron detener al empresario del transporte y financista en un edificio donde se alquilan departamentos de forma temporaria, situado en la calle 40 al 800, en la capital provincial. Al revisar el inmueble en el que se había refugiado los policías determinaron que el acusado había ocultado el chip de su celular entre la yerba, dentro de un mate.

Disidencia y apelación

La resolución que concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al imputado no fue dictada por unanimidad. La juez María Silvia Oyhamburu votó en disidencia.

“No figuran, hasta el momento, constancias de que el estado de salud –en particular, psicológico y psiquiátrico- no pueda ser abordado integralmente en el lugar de alojamiento, esto es, la Unidad Penitenciaria que en definitiva corresponda al privado de la libertad, teniendo en cuenta, precisamente, las consideraciones, conclusiones y prescripciones referidas por los peritos a fin de garantizar su estado de salud. Entiendo que no se encuentran agravadas las condiciones de detención que viene cumpliendo el imputado. En consecuencia, el planteo defensista debe ser rechazado”, expresó la jueza María Silvia Oyhamburu al fundar su voto en contra de conceder el beneficio a Cassinotti.

Ante la resolución dictada por los camaristas Dalto y Ermili, el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, presentó un recurso ante la Cámara de Casación penal para tratar de revocar el mencionado fallo.

Dicho recurso se fundó en una acordada de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que indicó que “el hábeas corpus no puede ser utilizado en el modo promiscuo con que se lo ha permitido, con el riesgo de que un mismo temperamento procesal pueda ser revisado alternativa o simultáneamente por dos mecanismos de impugnación en detrimento de los principios de preclusión y progresividad procesal y del criterio de taxatividad que campea todo el sistema recursivo local”.

La resolución del máximo tribunal bonaerense, que el representante del Ministerio Público utilizó como argumento, había sido dictada al revocar un fallo del juez de la Cámara de Casación, Víctor Violini, que le concedió, la prisión domiciliaria a “Quique” Petrullo, acusado con Cassinotti en las denominadas causas Ordoqui y Melazo.