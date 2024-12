La banda del Millón. Tras los robos en San Isidro, la madre de tres sospechosos compró una casa

Los violentos robos protagonizados por la denominada banda del Millón en casas de San Isidro se sucedían uno tras otro. Los delincuentes se hacían de importantes botines en dólares y joyas. El dinero era invertido y gastado rápidamente en vehículos de alta gama, ropa de primera marca y en propiedades.

Según pudieron reconstruir detectives judiciales y policiales que están detrás de la peligrosa gavilla, el 12 de noviembre pasado, Y. L. S., de 36 años, firmó un “contrato de cesión de derechos posesorios y acciones posesorias” sobre una casa con terreno de José C. Paz. Ese día, a cambio de la propiedad, la joven pagó 17.000 dólares en efectivo, según el documento que fue secuestrado en un allanamiento hecho por personal de la policía bonaerense.

Y. L. S. es la madre de tres acusados de integrar la banda del Millón. Sus hijos son Piraña, de tan solo 12 años; T. S. (cuya identidad no se publica porque es menor de edad), quien está detenido desde marzo pasado por su presunta participación en el homicidio de Jorge Enrique De Marco, un vecino de Las Lomas de San Isidro asesinado a golpes durante un robo en su casa, y Jonas G., quien según los investigadores habría cumplido funciones como chofer de la banda del Millón en el robo protagonizado en la casa del conductor de TV Ángel “Baby” Etchecopar, ocurrido el 6 de noviembre pasado en San Isidro. La familia vive en la villa La Cava, en Beccar.

Los investigadores del caso están convencidos de que el dinero utilizado por Y. L. S. para comprar la casa de José C. Paz era una parte del botín de los robos de la banda del Millón. También creen que habría pagado más de lo que figura en el contrato que fue secuestrado.

Jonas G. después de haber cumplido funciones como chofer de la banda el día en que entraron a robar en la casa del conductor de TV Ángel “Baby” Etchecopar, asalto ocurrido el 6 de noviembre pasado, compró Volkswagen Virtus azul que puso a nombre de su madre. Como parte de pago entregó un Volkswagen Polo blanco.

La casa de José C. Paz que, para los investigadores, se pagó con parte del dinero de los robos, fue una de las propiedades propuestas por la defensa de Piraña para que el adolescente cumpla una medida de restrictiva de su libertad, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.

El Ministerio Público Fiscal intenta que Piraña sea derivado a un instituto de menores. El pasado viernes hubo una audiencia donde la fiscal del fuero penal juvenil Rosa Zambade expuso sus argumentos. Debe definir el juez de Garantías del Joven Mariano Giglio.

Piraña y otros sospechosos fueron detenidos el lunes pasado cuando hacían compras y pagaban con dólares en el shopping Unicenter, de Martínez.

Para los detectives policiales y judiciales que participan de la investigación, los dólares que gastaban en Unicenter cuando fueron atrapados eran parte del botín de US$220.000 que se hicieron la madrugada del sábado pasado después de golpear y torturar con una picana a Juan Horacio Mattulich, de 86 años. La víctima fue sorprendida cuando dormía en su casa de Alfaro al 700, en Acassuso.

Piraña, según informaron a LA NACION fuentes judiciales, se habría encargado de hacer la inteligencia previa al robo. Simuló ser un repartidor de comida a domicilio para saber los movimientos de la casa de la víctima.

“Su apodo se lo pusieron por la forma en que se colgaba de las víctimas, todas personas mayores, para golpearlas”, sostuvo un detective que conoce todos los secretos de la banda del Millón.

Piraña fue uno de los ladrones que el 9 de noviembre pasado participó de un robo en una casa de Martínez. Él y sus cómplices quedaron filmados cuando revolvían una de las habitaciones de la propiedad. Se hicieron de un botín de dólares y joyas.

La investigación de los robos y la desarticulación de la banda del Millón está a cargo del fiscal general ese San Isidro, Patricio Ferrari, que cuenta con la colaboración de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro y de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense.

En las últimas horas, según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, se conoció otro golpe de la banda del Millón del que habría participado Piraña. Una vecina de Acassuso, de 80 años, se presentó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, a cargo del fiscal Ferrari, para denunciar que había reconocido a Piraña como uno de los ladrones que irrumpieron en su casa el 7 de noviembre pasado.

“Fue él [por Piraña] el que me apoyaba fuertemente un cortaplumas en el cuello mientras me pedía plata y me daba cachetadas en la cara. Recuerdo dos frases que me dijo: ‘Vivís en una zona bacana, debes tener plata’ y ´¿por qué no abriste la puerta ayer’. Yo conecto eso último con algo que pasó el día anterior cuando había un chico en la puerta y le pregunté quién era y me dijo que era el día del recolector de basura, pero como lo vi sin uniforme no le abrí la puerta”, sostuvo en su declaración la víctima.

La mujer dijo que los delincuentes irrumpieron en su casa la noche del 7 de noviembre a las 22.30. “Quiero decir que estuvieron mucho tiempo. Yo siempre estuve acostada en mi cama tratando de calmarlos para que se vayan. A los demás no los pude ver bien, si sé que había dos o tres más. Cuando se fueron yo me quedé sin llamar a nadie, estaba temblando”, dijo la víctima.

Los delincuentes se hicieron de un botín de una pulsera de oro, un reloj con malla de oro, otro marca Patek Philippe, aros de oro que habían sido de la madre de la víctima, un collar con perlas y anillo de platino, entre otras alhajas de valor.

Gabriel Di Nicola Por