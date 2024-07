La búsqueda de Loan: a un mes de la desaparición, pidieron detener a una prima del niño y que se cite a un senador

Escuchar

Loan Danilo Peña fue visto por última vez hace un mes, después de un almuerzo en a casa de su abuela Catalina Peña, en el paraje El Algarrobal, en la zona rural de Nueve de Julio, en Corrientes. En las últimas horas, José Peña y María Noguera, padre y madre del niño desaparecido, respectivamente, solicitaron la detención de Macarena Peña, prima del chico e hija de Laudelina Peña, una de las sospechosas detenidas en el marco de la investigación.

Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. La presentación la hicieron los abogados Fernando Burlando y Sergio Briend, en representación de los padres de Loan, ante la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, magistrada que interviene en la causa.

“Luego de haber recorrido el escenario de los hechos, hemos podido advertir con toda claridad que Loan jamás pudo haberse extraviado y llegado por sus propios medios hasta el lugar en que se halló el botín. Mucho menos pudo haber transitado descalzo por un terreno propio de la estepa chaqueña plagado de arbustos, altos pastizales, espinales de todo tipo, atravesar diversos campos separados por alambrados de cinco hilos y alambres de púas para dejar impresa la huella plantar a miles de metros del lugar [donde fue visto por última vez]”, sostuvieron los letrados en su presentación.

Macarena Peña después de declarar como testigo Captura de TV

Para Burlando y Briend “estas circunstancias fácticas implican necesariamente que tales indicios fueron sembrados con el claro objetivo de desviar la búsqueda del menor hacia un sector distinto del que sus captores utilizaron para huir con él”.

Para los abogados que representan a los padres de Loan no fue casual que del grupo de 400 personas que se sumaron a la búsqueda de Loan hayan sido Laudelina y su hija Macarena, quienes encontraron el botín.

“Lo dicho hasta aquí permite sostener que Laudelina Peña y Macarena Peña se encuentran en la misma situación con relación al ilícito investigado, por lo que corresponde disponer la inmediata detención de Macarena Peña y convocarla a prestar declaración indagatoria” , afirmaron Burlando y Briend.

Laudelina Peña está detenida desde el viernes de la semana pasada. Está acusada de sustracción y ocultamiento del niño y de alterar pruebas del caso (haber plantado el botín de Loan para sostener la hipótesis de que el chico se había perdido en el monte).

En las últimas horas, los abogados que representan a los padres de Loan también solicitaron que se cite a prestar declaración testimonial al senador provincial Diego Pellegrini por, según Burlando y Briend, haber sido quien llevó a Laudelina Peña a la ciudad de Corrientes a presentarse en la Fiscalía de Investigaciones Complejas, a cargo del fiscal Gustavo Robineau, donde declaró que su sobrino había sido atropellado por el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez.

En esa declaración, la tía de Loan también sostuvo que “plantó” el botín de su sobrino porque fue obligada, bajo amenazas, por la esposa de Pérez, la por entonces funcionaria del municipio de Nueve de Julio, María Victoria Caillava. El matrimonio de Pérez y Caillava está detenido con prisión preventiva.

Los dichos de Macarena

En la semana la hija de Laudelina Peña, Macarena, habló con la prensa luego de declarar como testigo en el Juzgado de Goya y contó quién fue la persona que sobornó a su madre para que mienta y diga que Loan había muerto en un accidente tras ser atropellado por el matrimonio de Pérez y Caillava, ambos detenidos.

“Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a [Carlos] Pérez y [María Victoria] Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza porque yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente”, explicó la joven de 21 años.

Además, relató cuál habría sido el accionar del abogado Codazzi: “Decía que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira”.

No es cierto lo que contó mi mamá. No hubo un accidente. Dijo eso porque fuimos amenazadas para decir eso. Vino el abogado [Fernando Codazzi] y nos dijo que [Patricia] Bullrich venía por nosotras dos. Fue una amenaza muy fuerte. Dijo que habían encontrado cosas en mi teléfono y después supe que era mentira. Nos dijo que nosotras dos éramos las dos próximas en caer”, dijo la joven de 21 años.

Sobre la noche en la que su madre declaró ante la justicia correntina, la madrugada del sábado 29 de junio, contó: “Primero nos llevó a una estación de servicio y luego nos cambiaron de auto y nos llevaron a Corrientes”.

También reiteró que a su madre le ofrecieron un soborno para que inventara la hipótesis del accidente: “[Codazzi] Nos dijo que nos iban a dar una casa y una moto. Eso nos dijo el abogado. No dijo quién nos iba a dar esa casa. Lo que dijo mi mamá era más por miedo de que nos lleven presa a las dos que por el dinero. Teníamos miedo porque no tenemos nada que ver”.

Con respecto a la zapatilla de Loan, Macarena enfatizó: “Él [Codazzi] quería plantear que ella lo había hecho, pero no fue así porque ella no la plantó. Yo estuve ahí cuando surgió la estrategia. El abogado todavía no apareció, lo están buscando”.

“Hay mucha información que está bajo secreto de sumario. Son cosas muy fuertes, hay mucho poder y necesito protección para mi mamá y mis hermanos, no estamos seguros. Tenemos mucho miedo, queremos irnos a otra provincia”, pidió.

Según Macarena, el abogado grabó a su madre mientras practicaba el relato del accidente. “Después que mi mamá fue llevada a Ezeiza, Codazzi desapareció”, contó. Además, dijo que pudo hablar con su madre, que está en Ezeiza y que aceptó una abogada, ella consiguió. “Me dijo que va a contar la verdad”, aseguró.

En otra entrevista, también explicó que a mitad de viaje entre Nueve de Julio y la capital provincial, cuando su madre planteó la hipótesis del accidente, fueron cambiadas de auto y se sumó una cuarta persona, un senador provincial.

“Lo puedo reconocer por fotos. Lo tengo que ver cara a cara. Pero para mí es un senador de Corrientes. Por las fotos se parece a Diego Pellegrini”, aseguró Macarena.