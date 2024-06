La búsqueda de Loan: Bullrich defendió el trabajo de la Justicia en el comienzo del caso

Escuchar

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió al comienzo de la investigación por la búsqueda de Loan Danilo Peña, que tuvo tantas críticas desde distintos sectores y referentes, y defendió el accionar de los fiscales de Corrientes Juan Castillo y Guillermo Barry tras hablar con ellos este martes. “La verdad es que arrancó con algo que dijeron todos los que estaban alrededor, que Loan de golpe dejó de estar, se perdió. Esa fue la hipótesis”, dijo la funcionaria. “Nadie podía pensar que ahí había alguien que se lo había llevado”, agregó.

“No hubo ruidos, no hubo gritos. Es una zona muy solitaria en la que se escucha una voz a lo lejos, el ruido de un motor, entonces la primera hipótesis que manejaron los fiscales fue de rastrillaje”, añadió en diálogo con TN y a la vez marcó que esa búsqueda en la zona va a seguir.

Bullrich dijo que la causa por “entró en una etapa distinta en la que aún se define la competencia” de acuerdo a lo conversado este martes con la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo. “Lo importante es que están todos los equipos de alta especialización en un comando unificado a cargo de un comisario experto en búsqueda de personas”, sumó la ministra.

La jueza de la causa de Loan junto a la ministra Patricia Bullrich

Contó que tras la reunión con los fiscales provinciales se llegó a la conclusión de “que tienen como un punto ciego”. “Hay un momento en el que una parte de la familia salió a un naranjal cerca y a partir de ahí hay una perdida total y absoluta de la razón por la que se apartó, desapareció, no se encontró más a Loan”, indicó. Bullrich destacó que “no hay un ruido de auto, no hay un auto que se va porque el que se va se había ido antes, no hay ningún indicio que muestre el momento” de la pérdida de contacto con el niño de 5 años.

“Hay que mirar la situación con mucho detalle, pensarla con mucha detalle, para ver la hipótesis por la que pasan esta causa al fuero federal, al haber rastrillado toda la zona y no haberlo encontrado, que es quién lo extrajo, cómo, en qué vehículo, en qué momento, de qué manera”, sumó Bullrich.

De acuerdo a la titular de la cartera de Seguridad, los especialistas van a revisar las pericias y los resultados de las mismas, como el rastreo que hicieron los canes en dos vehículos sospechosos. “Algunas indican que Loan podría haber estado en un auto, pero ese vehículo salió antes [del lugar], entonces ahí hay un momento que hay que reconstruir, pensar, para saber cómo pudo haber ocurrido en caso de que haya sido esa la operatoria de extraer al chico del campo sin gritos, sin ruidos, sin llantos, sin ruido de motores”, se explayó.

Bullrich aseguró que se decidió, junto a la magistrada federal Pozzer Penzo, continuar con el rastrillaje en los alrededores de donde fue visto por última vez el menor porque si bien hay zonas con planicies, en otras partes el terreno es distinto, hay animales, lugares de montes bajo y con esteros.

