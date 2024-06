La búsqueda de Loan: el capitán de navío y su esposa dijeron que fueron a Chaco a comprar una casa rodante, no a llevar al niño

Escuchar

GOYA, Corrientes (Enviado especial).- Para la Justicia, un día después de la desaparición de Loan Danilo Peña, el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez y su esposa, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, viajaron a Resistencia a entregar al niño de cinco años a una red de trata. Ellos lo niegan: sostienen que fueron a la capital de Chaco a comprar una casa rodante y para concretar una visita al médico.

Así lo dijo el abogado defensor del matrimonio, Ernesto González. “Ambos están muy preocupados por la desaparición de Loan”, sostuvo el letrado, antes de agregar que al día siguiente de que el chico fuese visto por última vez en Nueve de Julio, Pérez y Caillava “viajaron a Chaco a comprar una casa rodante” y por un turno médico de la exdirectora de Producción del pueblo.

El jueves 13, día de la desaparición de Loan, el capitán de la Armada y la exfuncionaria fueron parte de los comensales que almorzaron en la casa de la abuela paterna de Loan, Catalina Peña, en el paraje El Algarrobal. Llegaron en una camioneta Ford Ranger, donde, según el Ministerio Público Fiscal de Corrientes, se encontraron “rastros de olor” del chico de cinco años.

Pero el traslado de Loan a Chaco no fue, según los investigadores, en la camioneta 4x4, sino en un auto Ford Ka rojo, propiedad de Caillava, donde el “rastro de olor” del niño fue del “ciento por ciento″. Así lo afirmaron en una conferencia de prensa los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, que hasta ayer estuvieron a cargo de la investigación.

La investigación ahora se tramita en el fuero federal Alejandro Guyot

“Mis clientes van a precisar día, lugar y hora de sus movimientos. Fueron al médico porque Caillava tiene problemas de salud, y compraron la casa rodante. Fueron en el auto para no gastar tanta nafta con la camioneta. Cualquiera de los dos les servía para ir hasta Chaco. Necesitan tiempo para calmarse, ayer vivieron muchas tensiones y no podían dar un testimonio claro”, sostuvo González, según la agencia de noticias NA.

¿Cómo están sus clientes?, le preguntó LA NACION a González. “Desde su detención [el viernes pasado a la noche] hasta el domingo pasado no tuvieron contacto con nadie. Alrededor de las 16 pudieron hablar con alguien que no fuera una autoridad policial. Las entrevistas que tuve con ellos fueron acotadas; sin embargo, pudieron darme un panorama de lo sucedido el 13 de junio. Mostraron su preocupación por Loan preguntándome si lo habían encontrado y me dijeron que colaborarían con la Justicia en todo momento. Por otro lado, me manifestaron que Carlos tiene problemas de salud [presión arterial] y que debía tomar sus medicamentos, los cuales hasta el día de hoy, 25 de junio, no se los han facilitado, pese a haberlo informado a las autoridades policiales y a los fiscales intervinientes”, sostuvo.

Loan desapareció el jueves 13 de este mes

–Los fiscales Castillo y Barry pusieron a Pérez como “cerebro” de la desaparición y a la esposa como su segunda. ¿Qué opinión le merece esa acusación?

–Estuve muy atento a la conferencia de prensa de los fiscales Castillo y Barry. Cumpliendo su deber de velar por el correcto curso de la investigación, pudieron efectuar los planteos hechos en las audiencias del día lunes, informando en la medida de lo posible. Tengo mis reservas en cuanto a la participación de Carlos y de María Victoria en el hecho. Esto es así atento a que en las tres audiencias del lunes los fiscales debieron realizar planteos claros y concisos sobre la intervención de cada uno de los imputados, debiendo explayarse en la forma en que intervino cada uno. A la audiencia a la cual hago referencia en este caso particular es conocida en nuestro Código de Procedimiento como Audiencia de Formalización; en ella el fiscal debe poner en conocimiento del imputado el hecho por el cual se encuentra allí presente, las evidencias con las que cuenta y la calificación jurídica que le atribuye a ese hecho. A criterio de esta defensa y de la defensa oficial que asistía al comisario Maciel, ese relato fue genérico y poco preciso, por lo que no se puede determinar la forma exacta en la que supuestamente intervino cada uno de los imputados, traduciéndose en la imposibilidad de que Carlos y María Victoria sean los principales responsables.

–¿Está conforme con la decisión del cambio de jurisdicción del caso? Por qué sería mejor una investigación federal y no una en la Justicia provincial?

–No hablamos exactamente de un cambio de jurisdicción, sino más bien de una unificación de investigaciones. Desde los primeros días de la desaparición de Loan la Justicia tuvo intervención tanto del fuero provincial como del federal; como resultado de las audiencias del día de ayer, la Justicia de Corrientes decidió delegar la investigación en su totalidad por tratarse de un supuesto delito de trata de personas. Hablo de supuesto, ya que el proceso se encuentra en una etapa primigenia y el delito que ahora se les atribuye a Carlos y a María Victoria como presuntos autores resulta ser una calificación jurídica susceptible de verse modificada, puesto que ahora tendrán intervención exclusiva fiscales y jueces federales, pudiendo tener una opinión diferente de la de los fiscales Barry y Castillo en cuanto al hecho, la materialidad del mismo, la participación de los imputados o de otras personas. Resulta coherente que la investigación sea una sola en un único fuero. Con una sola investigación se podrían concentrar todos los recursos y medios a disposición para poder encontrar a Loan, que, como bien dijeron los fiscales en su conferencia, es nuestro norte.