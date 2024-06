La búsqueda de Loan: el intendente pidió que se investigue a la policía de 9 de Julio por la desaparición del chico de cinco años

Escuchar

NUEVE DE JULIO, Corrientes (De un enviado especial).- La marcha de vecinos que pidieron anteanoche la aparición con vida de Loan Peña se concentraron frente a la comisaría de este pueblo de 2500 habitantes. No hubo alguna situación de violencia o tensión extrema como habitualmente ocurre en esta clase de concentración, donde la gente expone su enojo e impotencia por una búsqueda que no avanza. Si se escucharon reproches, contra la policía. Algunas de esas quejas fueron señaladas por familiares del chico de cinco años que está desaparecido desde el jueves 13 del actual. Otras voces críticas resultaron más inesperadas. Ese fue el caso del intendente Hugo Sebastián Ynsaurralde, que pidió que se investigue a la policía de esta localidad.

Mientras continúan los rastrillajes en búsqueda de Loan, el intendente Ynsaurralde, manifestó antenoche ante la cámara del canal de noticias Crónica TV estar “aterrado” y pidió que “revisen a la policía” por la desaparición del chico.

Durante la manifestación que organizaron los vecinos anteanoche, la casa del jefe comunal fue uno de los lugares donde se detuvo durante algunos minutos la protesta. Ante la presión de los vecinos, el intendente habló de que en zona hay mucha “porquería”, en referencia a las drogas. También hizo mención a mafias, a las que no identificó concretamente, y de lo que cree que pudo haberle pasado al menor.

El intendente Hugo Sebastián Ynsaurralde

“Es evidente que se lo llevaron”, dijo. Y agregó: “Si en unos días Loan no aparece, esto puede volver a pasar. Estoy y estamos todos aterrados. Por mi hijo y por los hijos de todos”, aseguró

“Todos somos padres y nos toca vivir una situación que jamás vivimos. Pero no seamos hipócritas, hay muchos involucrados con esa ‘porquería’ . Hoy tenemos un chico desaparecido, hay muchas aristas, pero desde hace tiempo y ahora también, le pedí a las autoridades que tomen medidas con respecto a la conducción actual de la comisaría”, sostuvo el jefe comunal frente a la puerta de su casa y rodeado por los vecinos que reclamaban la aparición de Loan.

Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a declarar en la fiscalía, se mostró firme: “Si me llaman, voy, no tengo nada que ocultar”, dijo.

“Acá hay mucha mafia y porquería. Esto es la punta del ovillo, que vas tirando y va a saltar todo. Lo que yo le quiero decir a mi gente es que a mí no me importa quien tenga que caer en esta situación. Si tiene que rodar mi cabeza o ustedes -por los vecinos- creen que hice algo mal, díganmelo y yo doy un paso para el costado, no hay problema”, manifestó.

Acorralado por los vecinos, Ynsaurralde sostuvo que la desaparición de Loan puede estar relacionada con el narcotráfico: “Hace años venimos advirtiendo algunas situaciones y parece que nadie hace nada. La ruta que atraviesa el pueblo, la 123, es una bendición, pero también un problema. Por acá pasan muchas cosas”, advirtió el intendente.

Militares y policías participan del operativo de búsqueda de Loan Marcelo Manera

“Estoy comprometido en que esto se solucione. Hoy nos toca vivir una situación que jamás vivimos”, señaló el jefe comunal, quien atribuyó su silencio previo a que deseaba mostrarse” respetuoso de las instituciones”.

Y avanzó sobre la posición de la policía del pueblo: “Que el comisario salga y diga algo concreto o algo que nos lleve a alguna verdad”.

Sus palabras rebotaron en toda la provincia. La desaparición de Loan golpeó fuerte en la sociedad y se reunieron equipos especiales de búsqueda de varios distritos, además de las fuerzas federales y de efectivos del Ejército. Frente al interés público que genera este caso, el gobernador correntino Gustavo Valdés pidió que el intendente de 9 de Julio específicase esa denuncia.

El mandatario provincial insistió, por otra parte, en que no “hay que descartar nada”, en referencia a las diferentes hipótesis que se manejan sobre la desaparición del nene. Y agregó: “Si el intendente conoce algo, tiene la responsabilidad de denunciarlo. Tenemos que llegar a la verdad real, tenemos ese desafío”.

Además, aseguró que habló con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y confirmó que el Gobierno nacional envío a la provincia más recursos humanos y técnicos para colaborar en la búqueda de Loan. “Nunca se vio un despliegue tan importante”, destacó.

Loan Danilo Peña, de 5 años

Luego de una semana de rastrillajes, incluso la Justicia parece convencida de explorar otras hipótesis, por lo que cobra fuerza el testimonio del intendente Ynsaurralde. Los dos fiscales que llevan adelante el caso ya hicieron público que avanzarán en la teoría del secuestro de Loan.

Su madre. María Noguera, ya había dicho un día antes que está convencida de que su hijo estaba aún en 9 de Julio. A través de su representante legal había solicitado que el rastrillaje se hiciera “casa por casa”.

Laudelina, una de las hermanas de la madre de Loan, aseguró: “Mi hermana dice que se lo llevaron a mi sobrino. Acá en el pueblo están ocultando algo. El comisario conoce a los que estaban allá. Tienen que venir fuerzas federales”.

LA NACION

Temas Loan Danilo Peña