La búsqueda de Loan: mientras los rescatistas se abren paso en el monte con machetes, la familia apunta sus sospechas hacia el tío detenido

9 DE JULIO, Corrientes.-Unos cien rescatistas se alinean de espaldas contra un alambrado que da a la ruta 123. Frente a ellos, a unos siete kilómetros, desapareció el jueves pasado Loan Danilo Peña, de cinco años. Al niño es a quien buscan más de 800 rescatistas, bomberos, policías y efectivos del Ejército. Las esperanzas de hallarlo con vida se empiezan a desvanecer, mientras en el pueblo 9 de Julio, donde vive la familia Peña, los rumores sobre lo que le pasó al chico son una marea que crece sin freno con el correr de las horas.

Bajo un cielo cubierto de nubes amenazantes, los rescatistas recorren otra vez lugares que fueron “peinados” por lo menos tres veces. En un bosque de eucaliptos revisan cada tronco que está cortado y tirado en la tierra. Pero no encuentran nada. José Ojeda, jefe de Bomberos de Bellavista, señaló que ese lugar fue revisado tres veces. “Volvemos a recorrer los sitios donde ya pasamos para confirmar que no haya nada”, advirtió en diálogo con LA NACION. Luego los rescatistas enfilan para otro pequeño monte de algarrobos. Forman un semicírculo para inspeccionar el lugar donde el niño pudo resguardarse. El trabajo es duro y desolador. Loan no aparece.

María Noguera, madre del chico, opinó desde la puerta de la fiscalía en Goya, donde declaró con su marido José Peña, que a Loan “alguien se lo llevó”. Dijo también que “no hay que confiar en nadie”. En la familia del chico empiezan a aparecer sospechas hacia Bernardino Benítez, el tío de Loan, que quedó en prisión preventiva junto a la pareja que estaba con él, cuando el jueves desapareció el niño.

En 9 de julio, el pueblo donde vive la familia de Loan, los rumores e historias circulan a una velocidad intensa. José Peña, de 25 años, hermano del chico desaparecido admitió en diálogo con LA NACION que “rezan todo el día” en un altar de la Virgen de Itatí, que armaron en su casa, para que su hermano aparezca.

Loan Danilo Peña desapareció el jueves de la semana pasada, cuando salió a buscar naranjas a un campo cercano a la casa de su abuela. Era un lugar que el chico de cinco años no conocía. Salió con su tío, una pareja amiga de él y otros niños. Los testigos contaron que Loan se adelantó y se perdió, tras tomar otro rumbo en medio de una vegetación alta que lo pudo haber desorientado.

Desde ese momento, no se sabe nada del pequeño. El tío de Loan quedó detenido, junto a las otras dos personas que lo acompañaban en el momento que desapareció el menor. Están acusados de abandono de persona. José Peña, el padre de Loan, dijo que él no les dio permiso para llevarse al nene. Otros testigos señalaron que el padre se quedó durmiendo en la mesa porque había tomado alcohol.

Empiezan a surgir algunas dudas sobre los testimonios de los detenidos, entre ellos, el tío del pequeño. El abogado de la familia, Roberto Méndez, contó que los oficiales a cargo de la búsqueda encontraron un indicio clave. “No quiero adelantar nada para no desvirtuar el operativo, pero están tras una pista fuerte que podría cambiar el rumbo de la investigación”, sostuvo.

Buenaventura Duarte, ministro de Seguridad de Corrientes, planteó que “hay inconsistencias en el relato de los mayores que estaban con Loan, como en la forma en la que contaron cómo estaban buscando las naranjas: no se entiende quiénes estuvieron ni la forma en la que desaparece”.

El fiscal de este caso, Juan Carlos Castillo, contó que –en base a los testimonios que recogió- Loan dijo que iba a buscar a su padre, se adelantó y no lo vieron más. El chico iba acompañado en ese momento por otros menores. Él corrió para llegar primero, contó el fiscal, pero desde ese momento nadie más lo vio.

En los rastrillajes se encontraron huellas, pisadas de pies descalzos que –según se analizan- podrían ser del niño desaparecido. También se encontró un botín, que le habría pertenecido. Ese hallazgo lo hizo la mujer del tío que está detenido. Fue en un lugar donde los rescatistas pasaron varias veces. También encontraron materia fecal y restos de vómito, pero aún no está confirmado que pertenezcan a Loan.

“Encontramos algunos indicios de una huella de un niño y, por eso, se reestructuró el rastrillaje en las inmediaciones del lugar. Pero no dejamos de hacer la búsqueda donde se encontró la zapatilla, varios kilómetros a la redonda. Y se activó un plan que cuenta con más de 300 efectivos, en turnos de 12 horas”, explicó el jefe de la Policía de Corrientes, Alberto Arnaldo Molina.

Hay más de 800 efectivos de la policía de Corrientes, los bomberos y también agentes de la provincia de Misiones, que buscan al chico en el monte que está ubicado en las afueras del pueblo 9 de Julio, donde vive la familia del chico. Los rastrillajes se realizan por lapsos de 12 horas, pero hasta ahora no dieron resultados positivos. También colaboran los pobladores del lugar. La desaparición de Loan conmocionó al pueblo y a las localidades cercanas.

Todos quieren ayudar, pero la desesperación aumenta con el correr de las horas. El Gobierno ofreció el lunes una recompensa de 5.000.000 de pesos para quien brinde información. El Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con el Sistema Federal de Búsquedas de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), activó el Programa Alerta Sofía para iniciar las tareas de búsqueda con el objetivo de dar con el paradero del menor.

Los miembros del operativo comenzaron a dejar conos con bebidas y comida en lugares estratégicos de los diferentes anillos de búsqueda con una doble finalidad: asegurar la alimentación del pequeño y, a su vez, detectar su presencia en la zona.

Se enviaron a efectivos del Ejército para que colaboren y se desplegaron drones para tratar de encontrar al niño. El problema es que por la densidad de la vegetación litoraleña los drones no logran obtener imágenes claras del terreno. El fiscal señaló que lo único que sirve es realizar la búsqueda a pie. La característica del monte hace difícil el trabajo. “Es a caminata, con machete y abriendo camino, como se puede llegar. Hay lugares inaccesibles”, apuntó el fiscal.

El domingo, el día del padre, José Peña salió a hablar con los medios correntinos. Se mostró enojado con su cuñado, que fue el que llevó al chico a buscar naranjas al campo donde desapareció. “El nene estaba con mi cuñado y una pareja amiga que no conozco. Vinieron para almorzar en casa de mi madre. Era la primera vez que Loan venía para lo de su abuela. Ese jueves, yo lo alcancé a caballo y lo dejé con ellos porque iban para lo de mi madre”, sostuvo José.

El padre de Loan sembró algunas dudas sobre lo que pasó y se preguntó porqué fueron a buscar naranjas a un campo “ajeno”, cuando en la casa de su madre hay cítricos de todo tipo. “No entiendo por qué fueron a buscar naranjas a una propiedad ajena, si en mi casa hay naranjas, mandarinas... Es raro. Hay que pedir permiso para eso. Y me tienen que pedir permiso a mí para llevarse a la criatura por ahí. ¿Cómo van a llevar a la criatura por ahí?”, afirmó.

Los tres mayores que estaban con Loan cuando desapareció quedaron detenidos con prisión preventiva en la comisaría de 9 de julio. Se produjeron durante las últimas horas allanamientos en las casas de los detenidos, pero no arrojaron ningún indicio. Este martes se inspeccionaron dos pozos ciegos en la casa de la abuela de Loan, pero no lograron avances.

Este al operativo de búsqueda por tierra se sumaron un helicóptero y dos aviones. “Estamos organizando un rastrillaje en Estancia La Laguna, con 600 personas en dos turnos de 300 personas cada uno”, explicó Duarte.

En cuanto a los testimonios en Cámara Gesell de los chicos que acompañaban a Loan, realizados en Goya, el ministro Duarte contó que los niños vieron que Loan tenía dos naranjas en sus manos y que dijo que “quería ir son su familia”.

Y que luego “lo vieron irse en sentido contrario a la casa de su abuela”: el chiquito iba por primera vez, según confirmó su padre. Este dato brindado por los chicos hizo que la búsqueda se redirigiera y pudieran dar con una zapatilla del chico desaparecido. Las horas pasan y las esperanzas de hallar a Loan con vida comienzan a desvanecerse y a surgir versiones de todo tipo en un pueblo donde, como admitió José Peña, hermano de Loan, nunca había pasado nada.

