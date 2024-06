La búsqueda de Loan. “Nunca pasó algo así acá”, afirmó el intendente de Nueve de Julio durante la última marcha

Escuchar

En medio de la décima marcha en la Plaza San Martín, donde más de 300 vecinos de Nueve de Julio pidieron la aparición de Loan Danilo Peña, el chico de cinco años buscado desde el jueves 13 de junio, el intendente de la localidad correntina, Hugo Sebastián Ynsaurralde, reafirmó su compromiso de acompañar a la familia. En una espontánea entrevista con LA NACION, dijo estar “shockeado” por el giro drástico del caso, que viró de un supuesto extravío en el monte a un presunto caso de rapto para poner al niño en manos de una red internacional de trata, y por la presunta implicación de una funcionaria de su gestión, la ahora exdirectora de Producción del municipio, María Victoria Caillava. Y también se refirió a la consternación que se vive en el pueblo, donde los vecinos, incluso, comenzaron a mirarse con desconfianza. “Nunca pasó algo así acá”, afirmó.

-¿Cuál es su expectativa a diez días de la desaparición de Loan?

-La expectativa sigue intacta, de encontrar con vida a Loan. En ese sentido vengo acompañando desde mi rol como intendente, ayudando, y siempre colaboré en la logística, en todo lo que pude colaborar con la búsqueda. Estoy convencido de que está con vida.

-¿Están convencidos? ¿Les sorprendió este giro radical que tuvo la investigación el día viernes, cuando se empezó a hilvanar esta idea de que Loan fue raptado por un grupo de personas?

-Mire, yo desde el primer momento he visto el rastrillaje, vi las fuerzas, nuestras fuerzas de seguridad de la provincia, el gobernador Valdez puso toda la carne al asador, y la verdad es que no haber encontrado nada en esos rastrillajes, con todo lo que se puso, la hipótesis de estar perdido se desvanecía. Entendíamos que, obviamente, el chico ya no estaba más ahí, por esa sencilla y lógica hipótesis de que todos los baqueanos, todo el equipo del municipio, todos los que nos pusimos a trabajar, pasaban los días y no lo encontrábamos. Hablé con varios vecinos y me dijeron que nunca pasó algo así acá en Nueve de Julio. Lo más extraño que llegó a pasar fue una vez con un médico, que un peón lo mató y lo enterró en el fondo del campo. Pero algo con un nene nunca había pasado aquí.

-¿Cómo es ahora vivir en un Nueve de Julio donde los vecinos se miran con desconfianza?

-No, no comparto, disiento con eso; a ver, estamos todos consternados, muy, muy tristes, pero la gente, yo, la gente a pie, el vecino, nos conocemos todos hace mucho tiempo… Nunca pasó esto. Sigue siendo un pueblo de gente trabajadora, gente humilde, de bien. Vamos a seguir conversando, a seguir ayudando, asistiendo. No, no creo que la gente esté con desconfianza, de hecho, se ve la unión de acompañar la marcha, acompañar a la familia, la familia muy, muy humilde, la familia muy querida por nuestra gente, así que no veo eso.

-En el caso concreto de que aparece involucrada una funcionaria de su gestión, ¿cómo toma usted esa noticia? Los vecinos están sorprendidos porque es una persona que lleva mucho tiempo viviendo acá, y para ellos fue un shock.

-Sí, siento el mismo shock, el mismo baldazo de agua fría que tiene toda la sociedad con respecto a lo que aconteció. La verdad, estoy sorprendido. Somos un gobierno de varios partidos políticos que hacemos una alianza local; ella pertenece a un partido político que está dentro de nuestra alianza, y nuestro trato era el de un ejecutivo a una funcionaria del área de la función de producción. No tengo nada que decir porque siempre trabajó bien, y es lo que puedo opinar con respecto a eso, y la consternación y el asombro de lo que sucedió.

-¿Confía en la Justicia y en las fuerzas de seguridad de Corrientes a raíz de todo lo que se dio, sobre todo en un principio, cuando parecía imposible que alguien sustentara otra teoría que no fuera la de un chico perdido en el campo?

-Mirá, hay policías buenos, policías malos, hay de todo. Yo confío en la Justicia. Si no confiamos en la Justicia estamos perdidos, entonces no vamos a meter todo en una misma bolsa, pero sí, los responsables, los que no, por error, por omisión, por lo que sea, hoy están donde están. Yo voy a seguir acompañando a la familia en su dolor.

