La caída del contrabandista que desafió a Milei y afirmaba que no había lancha que lo alcanzara

Escuchar

GUALEGUAYCHÚ.- A fines de junio, el uruguayo Juan Alejandro Montelongo evitó con lo justo ser capturado durante el megaoperativo dispuesto por el juez federal Hernán Viri, que ordenó 18 allanamientos simultáneos en las localidades entrerrianas de Villa Paranacito, Gualeguaychú y Ceibas, y en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, para desarticular una banda que contrabandeaba armas, prendas de vestir, cigarrillos y electrodomésticos hacia el vecino país.

El modus operandi era sencillo: compraban mercaderías en distintas ferias de Buenos Aires y las acondicionaban en bultos que transportaban en vehículos por tierra hasta Villa Paranacito, Entre Ríos. Luego, en lanchas rápidas, cruzaban como flechas hacia la costa uruguaya.

En una de las escuchas que constan en el expediente, Montelongo se ufanaba de haber burlado la persecución de Prefectura Naval: “Me corretearon los de la Prefectura argentina y la uruguaya, estuvo divertido. Si Milei me quiere agarrar que compre lanchas como la gente, con lo que tienen no me van a alcanzar nunca”. Cuando su interlocutor le decía que había que saber “parar” después de juntar algún dinero de forma ilegal, le contestó, aplomado: “De esto nadie se jubila”.

Según pudo constatarse durante la investigación, la organización criminal habría funcionado por lo menos desde el 17 de agosto de 2022 hasta el 25 de junio pasado, fecha en la que se realizaron los allanamientos que permitieron detener a una decena de integrantes de la banda.

Dentro de la estructura de la organización, definida en grupos con roles específicos asignados, Montelongo era “proveedor de mercaderías, coordinación y cruces por su cuenta”, según indica el expediente judicial.

Fuentes judiciales confirmaron que, a raíz de una alerta emitida por Interpol, en las últimas horas el contrabandista fue capturado en el balneario Santa Ana, ubicado en el departamento de Canelones, Uruguay. La detención se produjo tres meses después de su fuga en el marco de la investigación que inició el Juzgado Federal de Gualeguaychú.

Desde el Ministerio Público Fiscal Federal informaron que “ se solicitará la extradición a la República Oriental del Uruguay para dar continuidad al proceso judicial en curso ”.

Vale destacar que la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó hace un mes el procesamiento con prisión preventiva de Alejandro Nicolás Ruiz, Ramón Ernesto Salvador, Néstor Hernán Naya, Héctor Orlando “Tito” Arnau, Eduardo José “Pipi” Almirón, Néstor Fabián Rojas, “El Tono” Adolfo Trentini Drich, Matías Daniel Traba, Rafael Maximiliano Roa y Cristian “Kitty” Villarreal, como “coautores del delito de contrabando de exportación cuádruplemente calificado por el número de personas, por tratarse de elementos que pudieran afectar la salud pública, por el valor de la mercadería y por tratarse de armas y municiones”.

El dinero secuestrado por la Prefectura Naval Prefectura Naval Argentina

La Cámara Federal consideró que se “encuentra suficiente fundamento” en las tareas de investigación, inteligencia y vigilancia realizadas por la Prefectura Naval Argentina, junto con el resultado de las numerosas intervenciones telefónicas dispuestas en la causa citadas en la resolución apelada, y las actas de procedimiento, secuestro y anexos fotográficos realizados en cumplimiento de las requisas y allanamientos efectuados.

El caso

La investigación se inició en 2022, cuando el fiscal federal Pedro Mariano Rebollo comenzó a corroborar la existencia de una organización criminal dedicada al contrabando de mercaderías desde Villa Paranacito hacia la República Oriental del Uruguay a través de pasos clandestinos.

Con la profundización de la pesquisa, y corroborados los extremos investigados, así como también la participación de integrantes de nacionalidad uruguaya y argentina en la referida organización criminal, se judicializó la investigación con intervención del Juzgado Federal de Gualeguaychú, que delegó la investigación en el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Ante la complejidad de la investigación, la fiscalía federal entrerriana solicitó la colaboración de Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco). Luego de dos años de investigación, se pudo corroborar –mediante escuchas telefónicas, registros fílmicos y secuestros de mercadería– la presunta participación de once personas con roles claramente distribuidos en el delito de contrabando investigado.

Por ello, el fiscal Rebollo y la Ufeco solicitaron de manera conjunta la realización de 18 allanamientos en las ciudades entrerrianas de Villa Paranacito y Gualeguaychú y en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, así como también la detención de las once personas identificadas como integrantes de la organización.

El pasado 25 de junio, el juez Viri dispuso los allanamientos y las detenciones solicitadas por el MPF, y de los once imputados, diez fueron localizados y detenidos, mientras que uno logró permanecer prófugo hasta este martes, cuando fue detenido en el balneario uruguayo.

En el marco de los operativos se logró el secuestro de 42 teléfonos celulares, dinero en efectivo, 45 bultos que contenían 19 armas de fuego, 789 municiones, 2.239 cartones de cigarrillos apócrifos de la marca comercial “Nevada” de origen uruguayo, 705 relojes pulsera de origen chino, 800 prendas de vestir presuntamente de marcas falsificadas, 1300 metros de redes de pesca, gran cantidad de electrodomésticos de industria china, siete embarcaciones, seis motores fuera de borda de distintas potencias y varios vehículos automotores. Además, se incautaron redes de pesca, indumentaria, accesorios, artículos de informática y material de interés para la causa. El valor de todo lo decomisado supera los 480 millones de pesos.