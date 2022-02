La captura de Aceituna: una llamada para cobrar la recompensa, clave para atrapar a uno de los prófugos más buscados

Para atrapar a Alberto Manuel Freijo, conocido como Aceite o Aceituna, prófugo por el homicidio de un cajero del Banco Nación, la policía bonaerense organizó un operativo cerrojo en el barrio Santa Rosa, de Florencio Varela, donde se sospechaba que se ocultaba. La elección de la zona donde se haría el procedimiento no fue azarosa. La información clave para dar con el delincuente fue aportada por una persona que ahora puede llegar a cobrar la recompensa de 5.000.000 de pesos que ofrecía el Ministerio de Seguridad de la Nación para quien aportara datos para ubicar al sindicado asesino.

Freijo murió ayer en el hospital El Cruce, de Florencio Varela. Un día antes se había resistido a los tiros a ser capturado. En el enfrentamiento con personal de la policía bonaerense fue herido de gravedad.

Aceituna estuvo prófugo dos años y nueve días. Tenía un pedido de captura desde el 14 de febrero de 2020. Estaba acusado del robo en la sucursal Isidro Casanova del Banco Nación, en La Matanza, donde fue asesinado el cajero Germán Chávez Torres. Él no lo sabía, pero su suerte para continuar en la clandestinidad cambió anteayer al mediodía cuando una persona se comunicó con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia (Buscar) del Ministerio de Seguridad de la Nación y aportó datos precisos de dónde estaba el “aguantadero” de Freijo.

La víctima, Mario Chávez Torres

“Desde que se decidió ofrecer recompensa para quien aportara datos para ubicar al sospechoso hubo 14 aportes [como se denomina a la información de las personas que se comunican a la línea telefónica 134]” explicó a LA NACION una fuente al tanto de la investigación.

El primer ofrecimiento de recompensa fue de 500.000 pesos. La cifra fijada escaló hasta los $ 5.000.000.

Cuando una persona llama a la línea 134 del programa Buscar se le asigna un código numérico y un contacto de WhatsApp para continuar la comunicación.

“El operador se comunica con la persona que aporta la información, pero solo conoce el código numérico, no su identidad”, explicaron las fuentes consultadas.

Una vez que se obtiene el “aporte”, los responsables del programa Buscar se comunican con los funcionarios judiciales [fiscales y jueces] a cargo de la investigación en cuestión.

Fue lo que sucedió anteayer al mediodía después de la llamada clave que permitió tener información relevante del paradero de Freijo.

“Los funcionarios del Juzgado Federal N° 3 de Morón, con la información recibida, le dio intervención a la policía bonaerense para que hiciera un operativo para capturar a Freijo”, dijo una fuente al tanto de la investigación.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, tras obtener información de dónde podía estar el sospechoso buscado desde hace dos años, detectives de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado y personal del grupo de elite Halcón de la policía bonaerense hicieron un operativo cerrojo en el barrio Santa Rosa, de Florencio Varela.

En horas de la tarde de ayer, Aceituna llegó a pie a un inmueble situado en Noruega, entre Berna y La Haya. Apenas escuchó el grito de “¡alto policía!”, el sospechoso esgrimió un arma y comenzó a disparar contra el comisario inspector Matías López y el personal que lo acompañaba.

“Los policías repelieron la agresión. Freijo resultó herido a la altura del omóplato izquierdo y en el brazo izquierdo. Al terminar el tiroteo fue reducido y detenido. El personal policial resultó ileso”, agregaron las fuentes consultadas.

La detención del sospechoso por el que se ofrecía una recompensa de 5.000.000 de pesos

“Mi deseo profundo es que se muera y me encantaría verla a la madre llorar, yo soy mamá de un hijo único y no me quedó nada más que lo material”, había dicho la madre de la víctima, Trinidad Torres, a la agencia de noticias Télam después de conocer la noticia de la detención de Freijo.

Aceituna murió ayer en el hospital El Cruce, de Florencio Varela. Ahora, el Juzgado Federal N°3 les informará a los responsables del programa Buscar si la información aportada fue determinante para ubicar al sospechoso y a partir de esa situación se definirá si se paga o no la recompensa a quien llamó anteayer.

“El programa Buscar tiene como objetivo aportar información a la Justicia, a través del ofrecimiento de recompensas, que permitan la resolución de los distintos casos en los que se interviene. Es a través de distintas campañas de difusión, a nivel nacional como jurisdiccional, de los ofrecimientos vigentes, que se busca instar a los ciudadanos para que aporten información valiosa para la resolución de los casos”, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación.