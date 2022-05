La casa del terror: investigan malos tratos contra chicos alojados en un hogar de contención de menores de Lomas de Zamora

El vecino del barrio Villa Rita, de Lomas de Zamora, vio al niño, de unos 10 años, que deambulaba solo por la calle oscura. Se acercó para preguntarle si se había perdido. Pero la respuesta que recibió puso en alerta a los habitantes de la cuadra, que decidieron movilizarse contra la Casa de Abrigo para que la Justicia investigue la presunta aplicación de malos tratos a los menores alojados en el centro de contención infantojuvenil situado en Las Tropas al 1300.

Ante el vecino, el menor dijo que había huido de la casa porque los responsables del hogar lo habían dejado a la intemperie durante tres horas, después de someterlo a malos tratos e insultarlo. A partir del momento en que el video se difundió por Facebook, los vecinos avisaron a la policía, que concurrió al hogar.

“Desde que llegué, me maltrataron un montón de veces. Me putearon y me pegaron. Me decían que era una mierda. No quiero volver al hogar porque cuando me quede solo van a pegarme”, expresó el menor ante los policías.

Según fuentes policiales, los peritos del Cuerpo Médico Forense del Departamento Judicial Lomas de Zamora que revisaron a los niños alojados en el mencionado hogar constataron que cinco de los chicos presentaban lesiones.

Después de escuchar al menor, el jefe policial a cargo del operativo se comunicó con el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Lomas de Zamora, el fiscal Lorenzo Latorre, que ordenó una serie de peritajes, la identificación de los distintos cuidadores de los diferentes turnos y la iniciación de un sumario que, provisoriamente, fue calificado como “averiguación de ilícito”.

Ayer, durante la tarde, los vecinos del barrio Villa Rita, concurrieron a la Casa de Abrigo de Lomas de Zamora y exigieron la presencia de los responsables del hogar en el que se alojan menores en situación de abandono o en proceso de adopción. Ese hogar depende del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia del gobierno bonaerense.