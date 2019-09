"La condena de estos crímenes es indispensable como política reparatoria"

Lo sostuvo la Comisión Provincial por la Memoria, que representa a la querella

"Porque era una masacre anunciada, porque volvió a suceder después en Esteban Echeverría... Este juicio pone en evidencia la crueldad que padecen las personas detenidas en comisarías bonaerenses". Así, categóricamente, calificó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el trágico incendio en la seccional de Pergamino que hace dos años y medio se cobró las vidas de siete jóvenes que estaban allí detenidos por delitos menores.

Hoy, al término de la primera de las 18 audiencias que tendrá el debate oral y público en los tribunales de aquella ciudad del norte bonaerense, el colectivo de familiares de las víctimas Justicia por los 7; el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, y el sindicalista Víctor de Gennaro, integrante del organismo, darán una conferencia de prensa.

La llamada "masacre de Pergamino" se produjo en un contexto de superpoblación carcelaria, producto del endurecimiento de las condiciones de persecución penal en la provincia de Buenos Aires. El crecimiento de la tasa de encarcelamiento saturó la capacidad de las cárceles bonaerenses y volcó detenidos hacia las comisarías, muchas de las cuales no estaban en condiciones de alojar presos. Algunas, incluso, habían sido clausuradas por orden judicial.

En un comunicado de prensa, la CPM sostuvo: "La masacre de Pergamino, ocurrida el 2 de marzo de 2017, fue una de las violaciones de los derechos humanos más graves sucedidas durante la democracia en una dependencia policial. Siete jóvenes detenidos en prisión preventiva por delitos menores murieron de manera atroz en un incendio producido en los calabozos de la comisaría 1» de esa ciudad, una dependencia que fue centro clandestino de detención durante la última dictadura militar".

"Estaban bajo la custodia del Estado y detenidos de manera ilegal, puesto que se encontraban alojados en una dependencia policial que no reunía las condiciones indispensables para albergar a personas de manera digna, y menos por un lapso prolongado. Incluso en su gravedad, no fue un hecho excepcional: fue consecuencia de la sobrepoblación y el agravamiento de las condiciones de detención. Menos de dos años después, otra masacre volvió a ocurrir en otra comisaría bonaerense, de Esteban Echeverría. [...] La condena de estos crímenes es indispensable como política reparatoria y también como llamado de atención para que el Estado garantice que estas masacres no se repitan", concluyó la CPM en su comunicado de prensa.