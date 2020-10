En primera persona: el drama de saberse inocente y estar preso

Amnistía Internacional reclamaba la libertad de Jorge González Nieva, por considerar que su detención y condena estaban "rodeadas de problemas" Crédito: Amnistía Internacional

Un hombre que hace 14 años está preso por el crimen de una mujer durante una salidera bancaria, en el partido de Merlo, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo asegura que, en la investigación, fue afectado "no solo el principio de inocencia, sino también las garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso".

El beneficio es para Jorge González Nieva, quien en 2010 había sido condenado a la pena de 25 años de prisión por el robo seguido de muerte de Analía Bibiana Aguerre (43), sentencia que desde 2015 permaneció en estudio del máximo tribunal.

"Jorge González Nieva hace 12 años está preso sin una condena firme, en violación al principio de inocencia y el derecho de defensa. Jorge, taxista argentino de 54 años, regresaba de su trabajo el 19 de julio de 2006 cuando fue detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Jorge cuenta que fue golpeado y extorsionado a cambio de no ser incriminado en un hecho ocurrido ese mismo año, del que niega haber participado. Fue acusado de robo seguido de muerte", narra un texto de Amnistía Internacional -movimiento desde el que reclamaban su libertad- publicado el 24 de mayo de 2019.

"En 2010 Jorge recibió una condena de 25 años de prisión. La sentencia fue apelada, es decir que la decisión aún no está firme. Desde 2015 su caso está pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", registraban en ese entonces.

En Amnistía Internacional señalaban que "su detención y condena" estaban "rodeadas de problemas" y, para justificarlo, indicaban: "Los policías que lo detuvieron fueron condenados por encubrimiento, falso testimonio y tentativa de extorsión. El fiscal del caso fue suspendido de su cargo en 2017 por su actuación en este y otros procesos judiciales. Una de las coautoras del robo aseguró que él no participó del hecho. El testigo que supuestamente lo había identificado denunció que fue presionado por la policía para culpar a Jorge".

En el documento, González Nieva también habla y cuenta su versión: "La misma mujer que cometió el delito está diciendo que yo no fui. Todos negativos fueron los reconocimientos en rueda. Y sin embargo no hicieron valer eso, y así empecé a recorrer todos los penales que se les ocurran. Y cuando me condenaron a 25 años digo 'si yo no hice nada'. Sé que, como mi caso, hay un montón, no es que porque me pasó a mí no va a pasar nunca más. Digo, ¿cómo puedo hacer?, ¿qué hago?".

