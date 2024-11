La defensa de Gonzalo Montiel pidió su sobreseimiento en la causa por abuso sexual

La defensa del jugador de la selección argentina Gonzalo Montiel pidió este martes su sobreseimiento ante el Juzgado de Garantías N°5 de la provincia de Buenos Aires en el marco de la causa que lo investiga por abuso sexual contra una joven que, en el momento de los hechos, era su novia. Entre sus fundamentos en el documento al que pudo acceder LA NACION, los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, presentaron una solicitud donde dicen resaltar ”múltiples inconsistencias en el caso” . Allí, aseguran que Montiel no se encontraba presente “en el momento que ocurrieron los hechos” y que la denunciante, identificada como Carolina, y su abogada, Raquel Hermida Leyenda, están en una “búsqueda de notoriedad” que las llevó a “distorsionar y manipular la realidad de lo sucedido”. La apoderada de la presunta víctima se opuso al pedido de sobreseimiento .

El hecho habría ocurrido el 1° de enero de 2019 en la casa de los padres de Montiel en Virrey del Pino, La Matanza. En abril, Leyenda compartió un video de la denunciante, Carolina, relatando los hechos: “Soy Carolina, modelo y azafata, sobreviviente de un abuso sexual grupal donde el principal autor fue Gonzalo Montiel, nuestro último gol en el Mundial. Era su cumpleaños y me invitó a su casa. Estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, lo que ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión. Gonzalo me violó”.

Leyenda aseguró, en diálogo con este medio, que Carolina fue invitada por el cumpleaños del jugador y para conocer a sus padres, pero que finalmente “la llevó engañada y la entregó a otros tres hombres”. En la causa también está involucrado un vecino. Ambos están imputados por abuso sexual con acceso carnal. Desde la defensa del jugador, en cambio, sostienen lo contrario.

En el pedido de sobreseimiento argumentan que, “de acuerdo a toda la prueba”, Montiel “no tuvo nada que ver en el episodio denunciado” y que se produjo “una notable disonancia entre la realidad de los hechos y la versión construida por la denunciante”. Este parece ser uno de los principales fundamentos de la defensa, que remarca que la evidencia “apunta a una acusación infundada, motivada por factores personales y sostenida a través de un relato inconsistente y contradictorio”.

Para los abogados, los testimonios recogidos y la evidencia muestran que Montiel no estuvo presente cuando ocurrieron los hechos de los que se lo acusa y que la denunciante y su abogada tienen una estrategia que “no busca esclarecer la verdad”. “La evidente búsqueda de notoriedad las ha llevado a distorsionar y manipular la realidad de lo sucedido”, detallaron. Entre los argumentos afirmaron que, en la denuncia original, no se lo acusaba a Montiel, sino que se señalaba a otro como el responsable, lo que muestra que la denunciante “modificó su relato alegando una ‘recuperación’ de recuerdos durante sesiones de terapia y experiencias personales poco claras”. Según ellos, los testigos presenciales declararon que Carolina no se encontraba acompañada por Montiel en la noche en cuestión.

Leyenda, apoderada de Carolina, sostiene que Montiel y su madre intentaron confundir a Carolina al inicio de la causa, cuando el denunciado era Alexis Acosta. “Carolina no lo conoce, es un hombre que pasó por la reunión pero que ella no reconoce. Mientras que reconoció a todos y cada uno de sus amigos [de Montiel]”, afirmó. También sostuvo que Carolina no otorgó “versiones múltiples” de los hechos, sino que sufrió amnesias lacunares: “ La versión de los hechos en un abuso no es la versión de los hechos en un robo o estafa, sino que tiene amnesias lacunares que se van llenando cuando la ansiedad cesa o se trata . Carolina está en tratamiento y hoy puede decir que están imputando a un hombre que no tiene que ver por el hecho de haber tenido un problema de drogas con el padre de Montiel”.

La abogada aseguró que Carolina está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. “Trató de suicidarse cuando se enteró que este novio la llevó a su casa para entregarla a un grupo de amigos y para abusarla primero él”, agregó.

