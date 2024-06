La desaparición de Loan, en Corrientes: el minuto a minuto de la búsqueda del niño de cinco años

Escuchar

Loan Danilo Peña, de cinco años, desapareció después de salir a buscar naranjas en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio, el jueves 13 de junio.

La Justicia dictó la “prisión preventiva sin plazo” por el delito de abandono de persona para Bernardino Benítez para un tío del chico, y para otras dos personas que lo llevaron hacia una propiedad situada a 600 metros de la casa de Catalina Peña, la abuela del niño.

04.35 | Los tres detenidos declararán este viernes ante el Ministerio Público Fiscal

los tres detenidos por la desaparición de Loan, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Ramírez y su pareja Mónica Millapi, prestarán declaración este viernes ante el Ministerio Público Fiscal. Hasta el momento, ninguno habló sobre lo sucedido el 13 de junio, día en que se vio al niño por última vez. Si bien los tres tenían como abogado a Jorge Monti, este jueves el letrado renunció a la defensa de Benítez, que es tío del pequeño.

03.43 | “Todo un pueblo está esperando encontrar a Loan”

La maestra de Loan, Karen Ojeda, se refirió a la desaparición del niño y manifestó su tristeza ante la situación. “Estoy muy angustiada, pasaron demasiados días”, sostuvo y afirmó que “todo un pueblo está esperando encontrarlo”.

“Queremos que vuelva sano, que podamos tenerlo en el jardín. Sus compañeritos preguntan por él. Mi angustia es por cómo está él, si está bien”, relató la joven, quien además describió al pequeño y dijo que “le gusta jugar, compartir con sus compañeritos, reír y cantar”.

“Estoy muy triste, no solo como maestra sino como parte de este pueblo. Nunca nos imaginamos pasar por esta situación. Hay una familia, una escuela, un pueblo pidiendo que Loan vuelva, que aparezca”, aseguró.

03.10| “El Alerta Sofía se aplicó tarde y mal”

El representante de la Fundación Alameda en Corrientes, José maría Serbin, Fundación Alameda Corrientes, consideró que el Alerta Sofía “se aplicó mal” en la búsqueda de Loan Peña. Además, afirmó que la hipótesis respecto a que la desaparición del niño puede ser un caso de trata de personas, “lamentablemente, apareció muy tarde”.

“El Alerta Sofía no solamente es divulgar la foto, requiere de una capacidad mayor con fuerzas federales. Lo que hace es generar retenes policiales con fuerzas federales, cerrando fronteras con otros países o límites entre provincias, conlleva un montón de herramientas que van generando la posibilidad de que no salga del país”

Alerta Sofía por la desaparición de Loan Danilo Peña

La herramienta en cuestión “es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil”.

“Por otra parte, el intendente [de la localidad de 9 de Julio, Hugo Ynsaurralde] habló de una conexión narco y una investigación de un delito de narcotráfico lo tiene que tratar un juzgado federal”, reclamó Serbín.

02.30| En medio de la búsqueda de Loan, habló la mamá de Sofía Herrera, desaparecida hace más de 15 años: “Es lo peor que te puede pasar”

En medio de la búsqueda del pequeño de cinco años, este jueves por la noche habló la madre de Sofía Herrera, la niña que desapareció hace más de 15 años de un camping en Río Grande, en Tierra del Fuego.

María Elena Delgado Lorena Uribe

“Es lo peor que te puede pasar porque es algo que no tiene cierre, una no puede vivir tranquila porque al no saber qué pasó con mi hija no tenés una respuesta y todo el tiempo estás pensando. No hay un duelo, es algo que nunca se termina, es la incertidumbre todos los días”, sostuvo Elena, mamá de la chica quien le debe el nombre el sistema de alerta que envía el Ministerio de Seguridad ante casos de desaparición de niños.

