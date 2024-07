La desaparición de Loan. “Fierrito” Ramírez justificó la presencia de sangre en su auto y explicó qué lo une a Bernardino Benítez

Escuchar

Evasivo, con la mirada esquiva y con inconsistencia en su relato. Así se mostró Daniel “Fierrito” Ramírez durante su declaración indagatoria la semana pasada en el marco de la causa por sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.

“Fierrito” fue uno de los primeros detenidos y acusado de abandono de persona por haber sido uno de los tres adultos [los otros dos eran su pareja María del Carmen Millapi y su amigo, Bernardino Benítez] que fue con Loan y otro cinco menores de edad hasta el naranjal situado a 600 metros de la casa de Catalina Peña, abuela del niño del que no se sabe nada desde el 13 de junio.

LA NACION, accedió a fragmentos del video de la indagatoria de Ramírez, que duró más de tres horas y fue en formato virtual, y es la primera información que se conoce sobre sus dichos, ya que, a diferencia de las otras presentaciones que se hicieron la semana pasada, no fue difundido entre las partes un resumen por escrito.

La audiencia, al igual que las de los otros siete imputados, estuvo encabezada por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo y en la que también participaron el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Durante la entrevista, en la que nunca se quebró, Ramírez aseguró que “dos personas de civil que podrían ser policías”, le ofrecieron una millonaria suma de dinero para que acusara a Benítez: “‘¿Cuánto querés? Hay cinco millones de pesos’, me dijeron y yo dije que no iba a acusar a nadie que no haya visto. No voy a acusar a nadie de un delito. Si yo veo quién voy a decirlo. No tengo ningún problema. De ahí me llevaron adelante [de la comisaría de Nueve de Julio] y recién el sábado me llevaron a la celda”.

Luego, sin que nadie le preguntara, habló sobre manchas hemáticas encontradas en el auto en el que fue al almuerzo en el paraje El Algarrobal: “Me tuvieron de interrogatorio [en la comisaría] toda la noche del viernes [14 de junio] y ahí yo le dije a comisario [Maciel] que en mi auto, probablemente, encuentren sangre. En mi auto y en mi bombacha [de gaucho] y en mis alpargatas. [Ahí] Debe haber un manchón de sangre de chancho. Hagan el análisis, les dije, porque yo esos días me fui a cazar. Me invitaron a cazar, fui y cacé un chancho que transporté en el baúl de mi auto [Volkswagen Voyage]. Me preguntó si estaba seguro, le dije que 100% y le confirmé que era el chancho que estaba en mi freezer. Ahí el comisario me dijo que me quedara tranquilo y me llevó a mi celda”.

“Con Benítez hablaba de caza”, dijo ante una pregunta Ramírez y ante la consulta de Pozzer Penzo sobre los lugares donde le gustaba ir a cazar, respondió: “Por la zona de Echeverría, de Tacuarí y una forestación donde el hermano de él [Benítez] tenía permiso del capataz para ir a cazar”.

Sobre la invitación a almuerzo, contó cómo fue la charla con Benítez el día previo: “Me dijo que era para almorzar. Le pregunté quién más iba a estar y me dijo que solo nosotros. Con mi señora no nos gusta mucho compartir con personas extrañas. Le dije que bueno, que íbamos a ir y le dije que íbamos a ir después de las 12 porque a esa hora sale mi hijo de la escuela y voy a llevarlo”.

Medidas dispuestas por la jueza para hoy

Pozzer Penzo también pidió que se analice si los niños que fueron con Loan hasta el naranjal pueden volver a ser sometidos a una declaración en Cámara Gesell. “Ampliar la providencia del 21 de julio de 2024, en su parte pertinente y solicitar al Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, constituya un equipo interdisciplinario que tengan una primera intervención con los menores que habrían estado presentes, junto a Loan, el 13 de junio de 2024 en el domicilio de Catalina Peña, en el Paraje Algarrobal de la localidad de Nueve de julio, departamento de San Roque, cuyos datos se remitirán vía correo electrónico, para resguardo de su identidad, todo ello a fin de que informen a este Juzgado si se encuentran en condiciones de declarar en los términos del 250 quater y si recomiendan la realización de las mismas”.

“En segundo término; dispongo que de ser favorable el dictamen del Programa sobre si los menores que se encuentran en condiciones de declarar, sin mayores demoras ser citados al Juzgado Federal de Goya, para concretar el acto en la modalidad híbrida, siendo fundamental que se consideren las condiciones del contexto imprescindible para la concreción del acto, dispositivos tecnológicos que ya cuenta este Tribunal”, suma el despacho emitido anoche y agrega: “En esa oportunidad deberá tener asistencia psicológica, presentarse los pliegos con anterioridad por las partes a notificarse y/o que puedan seguir el acto en modalidad virtual, sin intervención directa, sino solo a través de la profesional del área psicología”.

Además, Pozzer Penzo dispuso que se citen a declarar varios testigos luego de la indagatoria de Francisco Méndez. Los mencionados son: Antonio Bertón, Luis Méndez, Roque Noguera, la hermana de Antonio Benítez que viviría o trabajaría en el puesto del campo de Luis Méndez.

Por su parte, hizo lugar al pedido de Ernesto Tito González, abogado de Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava, y pidió que declare Ronald Serrano, quien tendría un taller de motos en su domicilio cerca de la comisaría de Nueve de Julio.