Los padres del agresor se mostraron consternados por el accionar de su hijo y lo entregaron a la justicia

Ayer circularon por las redes sociales las violentas imágenes de un joven que, de la nada, empieza a golpear a codazos a un chico que está sentado a su lado en un colectivo, en las proximidades de la ciudad de La Plata. Hoy, la madre del agresor se refirió al accionar de su hijo. "Vi otro chico, no al hijo que yo crié", dijo la mujer, que además no dudó en entregar al joven a la justicia.

En diálogo con El Noticiero de la gente , de Telefé, la madre y el padre del joven agresor dentro del colectivo de la línea Oeste, contaron las sensaciones que tuvieron al enterarse de lo que había hecho el menor.

"No le enseñé a que se pelee, que salga en el micro a pegar salvajemente. Vi a otra persona", señaló la madre del golpeador.

Luego, la mujer contó cómo se enteró del episodio y lo que hizo ni bien lo supo: "Una vecina en la madrugada me mandó un mensaje, me mostró un video. Esperé un tiempo, levanté a mi hijo le dije que se cambiara y lo presenté en la fiscalía ese mismo día porque se tiene que hacer cargo de lo que hizo. Yo no lo iba a ocultar".

Después, la madre del agresor opinó sobre la víctima de su hijo. "Pensé que era un Fernando más cuando vi cómo lo golpeaba", dijo, en referencia al crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes por una patota a la salida de un boliche en Villa Gesell, en enero pasado.

En tanto, el padre del atacante, sentado al lado de su mujer, también se refirió al episodio, y dijo: "Quiero pedirle disculpas a los padres, es lo único que me sale. Lamentablemente no hay un libro que te enseñe a ser padre y yo no le enseñé eso".

El momento en que el agresor, sin mediar palabra, golpea con el codo a un joven sentado a su lado en el colectivo Crédito: Captura de video

"Yo no voy a apañar a mi hijo ni comparto lo que hizo. Que la justicia haga lo que tiene que hacer", agregó la mujer.

Por su parte, al hablar de la víctima de su hijo, el papá señaló: "Me entero que el chico tiene unos golpes importantes, pero no de gravedad, lo importante es que esté bien. Por suerte, porque viendo el video te das cuenta que si le agarraba un ojo se lo vaciaba".

En cuanto a la actitud que va a tener su hijo a partir de ahora, la mujer señaló: "Él quiere hablar personalmente con los papás y el chico. Nosotros le pedimos que hable, que le demuestre a todo el mundo que él está arrepentido. Quiere hacerlo personalmente".

Al finalizar la nota, la madre, casi rompiendo en llanto, concluyó: "Es terrible. No hay explicación".