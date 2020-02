Los padres de Fernando Báez Sosa agradecieron el acompañamiento de la sociedad en su reclamo de justicia Fuente: LA NACION - Crédito: Tomas Cuesta

"No esperábamos el llamado; nos dijo que estaba muy cerca y iba a acompañarnos siempre". Así, Graciela, la madre de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes por una patota en Villa Gesell, contó cómo fue la intimidad de la llamada telefónica que les hizo ayer el Papa Francisco.

Según contó la madre de Fernando, ayer a las 11 le sonó el teléfono a su marido, Silvino, y cuando atendieron se emocionaron y sorprendieron al escuchar que al otro lado del teléfono estaba el Sumo Pontífice solidarizándose con ellos.

"Nos dio su bendición y nos dijo que pronto volverá a llamarnos", agregó la mujer en la puerta de su domicilio.

Además, añadió que Francisco les dio la explicación de cómo consiguió su número de teléfono. "Lo hizo a través del colegio católico Marianista, en el que estudió Fernando".

"No esperábamos la llamada; por lo general me levanto tarde porque por la noche me tomo una pastilla para que se me pase más rápido la tristeza, el día se me hace largo y la noche también", explicó Graciela.

La madre de la víctima también agradeció a toda la gente que los apoya: "Siento la energía y la fuerza que me transmiten todos para luchar, seguir adelante y pedir justicia por Fernando. Por favor, sigan apoyándome, es muy importante".

También comentó cómo se siente en este difícil momento. "Ya no soy la misma de antes, trato de poner toda mi fuerza con la ayuda de Dios y de mi pequeño ángel que ahora me acompaña en todo".