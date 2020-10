Hablaron los padres de Lola, la niña asesinada en Dock Sud Crédito: Captura de tv

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2020 • 13:11

Hoy al mediodía hablaron los padres de la beba asesinada en Dock Sud tras una balacera entre dos bandas de delincuentes. "Nadie la va a devolver aunque los hayan agarrado", dijo entre lágrimas Carolina, madre de la víctima, quien junto a su esposo se dispuso a hablar ante la prensa.

La mujer contó que había ido a comprar pan y que estaba pagando cuando escuchó un tiro y vio que Mariano, el sospechoso que fue detenido esta mañana, salía de un local.

"Yo estaba en la panadería, frente a la verdulería. Estaba pagando y de ahí, de la verdulería salió corriendo Mariano porque le estaban disparando. Fue por la culpa de Mariano que salió corriendo y le dispararon", expresó Carolina.

"Cuando suena el disparo mi nena grita y una vecina me dice, mirá, tiene sangre en la cabeza. y la veo y tenía un agujero", dijo la mamá de Lola, la pequeña que murió antes de llegar a ser hospitalizada. "No la tengo más conmigo había cumplido cinco meses, nadie me la va a devolver aunque hayan agarrado a los hijos de.... esos", dijo Carolina entre sollozos.

Por otra parte, la mujer dijo que esas situaciones de violencia son comunes en el barrio. "Es normal porque hacen quilombo y entran en la torre antes de que los agarren. Todas las noches están a los tiros", explicó.

José, el padre de la beba, se lamentó y dijo que la gran mayoría de las personas que viven en las torres de Dock Sud son trabajadoras y descartó el hecho de que se tratara de una pelea entre bandas. "Esto pasó por un par de pelotudos que se cagan a tiros porque tienen ganas y terminan lastimando a una nena", explicó.

Con respecto a la reunión que a las 14 tienen los vecinos con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, dijo: "Espero que salga algo bien, porque por más que hagamos lo que hagamos a nuestra hija no nos la devuelve nadie. No sé cómo nos vamos a recuperar, somos gente de trabajo, gente buena, y nos toca esto que siempre vemos por la tele", se lamentó.

Uno de los vecinos presentes exclamó: "No es que queremos que cambie el barrio, porque el 90% del barrio es laburante".

La detención de "Marianito"

Un joven de 28 años apodado "Marianito", sindicado como uno de los líderes de las dos grupos que se enfrentaron a los tiros, se convirtió en las últimas horas en el tercer detenido por el crimen ocurrido en Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda.

Así lo informaron fuentes policiales y judiciales, quienes precisaron que se trata de Mariano Dacosta (28), conocido como "Marianito", cuya detención fue concretada anoche, cerca de las 22.30, por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda.

Si bien se habían allanado su casa en la torre 5 del Complejo Habitacional Nicolás Avellaneda, el resultado había sido negativo, por lo que "Marianito" estuvo varias horas prófugo hasta que anoche los detectives de la DDI recibieron la información de que estaba refugiado por la zona de Villa Domínico y allí lo atraparon cuando andaba en bicicleta.

Con información de Télam

Conforme a los criterios de Más información