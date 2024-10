La muerte de Liam Payne. Medicamentos, energizantes y huellas: los hallazgos de los peritos en el cuarto de hotel

Escuchar

Liam Payne ya estaba muerto. Su cuerpo yacía en un patio interno del hotel CasaSur, de Palermo, después de haber caído desde el tercer piso. Había sufrido politraumatismos que le provocaron hemorragias internas y externas, según el resultado preliminar de la autopsia que se conoció hoy. En la habitación en la que se alojaba, los peritos de la Policía de la Ciudad secuestraron ansiolíticos, medicamentos de venta libre, energizantes y levantaron huellas papilares y otros indicios físicos para ser analizados en el laboratorio químico y biológico, ante la presunción de que podría tratarse de distintos tipos de estupefacientes. Se sabrá una vez que concluyan los exámenes histopatológicos.

En el patio interno donde quedó el cuerpo exánime de Payne, el personal policial halló una botella de whisky, un encendedor y un teléfono celular.

“El personal de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) hizo inspección ocular del lugar donde se halló el cadáver, siendo este un pulmón del hotel, en la planta baja”, explicaron fuentes policiales.

Después, el personal policial se trasladó al tercer piso e ingresó en la habitación donde se alojaba el excantante de One Direction.

“Apenas se ingresó en la habitación se observó un gran desorden y varios elementos rotos”, agregaron las fuentes consultadas.

Liam Payne murió ayer en Palermo

Ayer, a las 17.01, el encargado de CasaSur, el hotel situado en Costa Rica al 6000, llamó al número de emergencias 911 para pedir ayuda ante un huésped que se comportaba de una forma violenta.

A continuación la transcripción del llamado al 911, a las 17.01.

–Buenas tardes, emergencia...

–Hola, buenos días. Recién llamé, que se me cortó. Llamo al hotel CasaSur Palermo, Costa Rica 6032.

–¿Qué sucede en el lugar, señor?

–Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Y, bueno, está... Cuando está consciente, rompe, está rompiendo toda la habitación. Y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor.

–¿Bajo efectos de alcohol y estupefacientes, no, señor?

–Sí, correcto.

–Me dijo Costa Rica, ¿qué altura, señor? Discúlpeme.

–Costa Rica 6032.

–Esto pertenece a Capital, ¿no? Entre Arévalo y Chalmer (sic).

–Sí.

–¿Hotel de dónde? ¿Cómo se llama el hotel?

–CasaSur Palermo. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Necesitamos una habitación que tiene balcón. Y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida.

–¿Hace cuánto que está ahí o es un hotel de vivienda?

–No, no, es de hace dos o tres días que está allá.

–Comprendo. ¿No se habría ningún dato porque no pueden ingresar más?

–No.

–¿Notificamos a lo que es el personal de SAME también, escuchado?

–Sí, lo que yo te pido es que venga alguien urgente porque, bueno...

–En la llamada se notificó. ¿Algún dato más para portarnos? ¿Usted quién sería? ¿Encargado?

–Yo soy el jefe de recepción.

–¿Encargado del lugar sería, no?

–Sí, sí.

–Ya se notificó. ¿Cómo se llama usted por último, señor?

–Esteban.

–Ya se notificó. Espere el móvil por favor.

–Ok.

–Gracias por comunicarse. ¿Puede liberar la línea?

–¿Mandan a la policía también o no?

–La policía de lo que es la Comuna... deme un segundo... ¿Comuna 14 y SAME?

–No, no, no. Solamente al SAME. Solamente al SAME.

–Comprendo. No se preocupe que eso se notificó, igual.

–Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias.

–Ya que usted me dice que está bajo los efectos de alcohol y estupefaciente, el SAME no entra solo.

–¿No entra solo el SAME?

–No.

–Ok.

–Igual se notifica. Igual si usted llega, llega el personal policial, le explica y si requiere SAME, le dan aviso.

–Bueno, ok. Perfecto.

–Ya se notificó igual. Que tenga un buen día, señor.

–Bueno, gracias. Igualmente.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional porteña N°14, a cargo del fiscal Andrés Madrea, pero que en la actualidad es subrogada por su colega Marcelo Roma.

