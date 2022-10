La muerte del soldado Chirino. Alertan al padre de la víctima que los oficiales acusados se están “mudando” a Brasil

escuchar

CÓRDOBA. El padre del subteniente Matías Ezequiel Chirino, muerto en el “bautismo” al que fue sometido en el Grupo de Artillería de Monte N°3 de Paso de los Libres (Corrientes), recibió un mensaje de un militar en el que le advirtió que varios de los imputados en la causa están “mudándose” a Uruguayana, Brasil. La semana pasada, Ezequiel Chirino se había reunido con el fiscal y el juez federal de la causa para pedirle celeridad en el proceso, justamente, por su temor a que los imputados salieran del país para eludir la acción de la Justicia. El miércoles pasado se cumplieron cuatro meses de la muerte.

La familia de Chirino ya tenía la versión de que uno de los imputados, Darío Martínez, trabajaba de remisero y solía hacer viajes a Uruguayana, lo que es frecuente por donde viven. Pero, según confirmó Ezequiel Chirino a LA NACION, el mensaje que recibió el viernes lo alertó de que “todos” los acusados por “averiguación de homicidio” se están mudando.

“La persona que me manda el alerta me pidió resguardar su nombre –cuenta el hombre a este diario–. Llamé a la Fiscalía de Fabián Martínez y me indicaron que me pusiera en contacto con mis abogados”. Los nueve imputados en la causa judicial no tienen prohibido salir del país. El temor de la familia es que, aunque hay tratado de extradición con Brasil, después se dificulte hallarlos y se extiendan los tiempos.

Los acusados en la causa son los capitanes Claudio Luna, Rubén Darío Ruiz y Hugo Reclus Martínez Tárraga, el teniente primero Darío Martínez, los tenientes Exequiel Aguilar y Franco Grupico, los subtenientes Facundo Acosta, Gerardo Bautista y la subteniente Claudia Cayata. La Justicia militar destituyó a ocho de los oficiales; no hizo lo mismo con Cayata.

Las indagatorias, que comenzaron hace unas semanas, terminarán este martes 25. Después de ese procedimiento, el juez federal Gustavo Fresneda deberá resolver si dicta o no el procesamiento de los imputados. Los abogados de la familia pidieron cambiar la carátula de la causa a “homicidio por dominio funcional del hecho” e “incumplimiento de deberes militares”, a la vez que entiende que debe dictar la prisión preventiva.

Matías Chirino, de 22 años, murió el domingo 19 de junio después de una fiesta de iniciación. La autopsia reveló que falleció por una “broncoaspiración por alimentos”. En el “bautismo”, él y sus dos compañeros –cuyos testimonios fueron claves– fueron forzados a ingerir alcohol en exceso y a tirarse a una pileta que tenía agua sucia y bajas temperaturas, en invierno.