Primero se conoció el caso de un grupo de jóvenes que divulgaron fotos íntimas de mujeres en La Plata. Luego, el trágico asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Los dos son hechos de distinta envergadura pero ambos fueron protagonizados por rugbiers. Ahora, otro caso tiene a un exjugador como protagonista, quien desde que su pareja le pidió el divorcio, ejerce violencia sobre ella y su entorno. Los familiares de la mujer viven la situación con mucha preocupación porque el acusado identificado como F.P elude a la Justicia desde que fue denunciado.

"Estoy en la puerta, entro y te rompo los dientes, así no más te lo digo"; "no te cago a trompadas porque no puedo. ¿Te quedó claro? Anotala", y "no te rompo los dientes porque no puedo, pero tengo unas ganas de partirte la cabeza... ¿Sabés las ganas que tengo de que se te despedace el maxilar?", se lo escucha decir en los audios que fueron difundidos en las últimas horas por el portal 0221.com.ar, mientras el hombre desde el auto acechaba a su exmujer cuando ingresaba a una cafetería.

Pero no fue solo una amenaza. Después de grabar el mensaje, el hombre se bajó del vehículo, entró al local, agarró de los pelos a la mujer, la sacó a la calle y empujó durante una cuadra hasta que la policía intervino y lo obligó a retirarse, testimonian allegados a la víctima.

Después del incidente, la víctima pidió una perimetral para protegerse que nunca pudo hacerse efectiva, ya que se desconoce el domicilio del violento, por lo que no puede ser notificado. Explicaron que desde hace un año nadie sabe nada sobre F.P, ni dónde vive, ni de qué trabaja, a quién frecuenta o cómo solventa sus gastos.

Modus operandi

El modus operandi de quien fuera jugador del Club Universitario y La Plata Rugby Club, es siempre el mismo. Hace apariciones repentinas, casi siempre nocturnas, para generar algún tipo de daño o infundando miedo. Piedrazos a la ventana en plena madrugada, difamaciones en lugares de trabajo, roturas de vidrios en los vehículos de ella y de su familia cercana, pintar "puta" con aerosol todo el lateral de su auto mientras ella trabajaba y hasta deambular por el domicilio de su ex.

El entorno de la víctima también es parte de los ataques del hombre. En septiembre último, F.P sabía que su excuñado tenía dinero en su casa por algunos proyectos que tenía en marcha. Y allí atacó: ingresó a su casa y le robó la suma de 15 mil dolares y 200 mil pesos. El robo fue captado por cámaras de seguridad, sin embargo, "la Fiscalía decidió llevarlo a mediación para poder componer el conflicto sin impartir una sentencia penal", denunciaron indignados los familiares de la víctima y volvieron a reclamar que se tomen las medidas legales necesarias para garantizar su seguridad.