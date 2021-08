La sucesión de delitos, preocupación central de los intendentes

En los distritos del Gran Buenos Aires, los niveles de alerta ante la inseguridad nunca se relajan. Puede haber cambios en los tipos de delitos que se vuelven más frecuentes por determinadas circunstancias, pero la preocupación no conoce de pausas. La inseguridad es la principal demanda que reciben los intendentes del conurbano y, con las restricciones más fuertes de la pandemia superadas, el tema retomó en sus agendas el lugar central que por meses tuvo la cuarentena.

“La seguridad es una de las principales demandas de nuestra comunidad y tiene que tener respuestas concretas, que abarquen la integralidad de la problemática”, afirma a LA NACION el intendente de Morón, Lucas Ghi (Frente de Todos). Identifica el arrebato como una modalidad que preocupa: “Estamos controlando la frecuencia de los colectivos porque hemos detectado que hay un patrón delictual de arrebato en las paradas, sobre todo en horas de entrada y salida de colegios y trabajos”.

Un intendente de Juntos por el Cambio señala a LA NACION que la inseguridad es el punto débil en la evaluación de su gestión municipal. “Al medir temas de gestión, y aunque sea una responsabilidad provincial, la inseguridad es el único tema que genera un resultado neto negativo. Siempre gana que la situación está peor, es el único aplazo que aparece en temas de gestión”, advierte.

“Se mantienen la violencia, la entradera, el robo automotor. Y veo cada vez más delitos que tienen que ver con la marginalidad, como el robo de cables o de medidores de gas”, describió el jefe comunal.

Desde el oficialismo, un intendente de la zona sur del conurbano remarcó que la situación del delito “está igual”. Y explicó: “Cuando hay cuarentena tenés delito cero, pero cuando se abre, sigue igual”. Asegura que tiene más patrulleros que nunca y la flota, a nuevo. “Pero el delito no lo movés. No es que bajó a la mitad [por tener más móviles], es más profundo”, aclaró.

“El delito en el conurbano tiene que ver con el espacio público. Con la pandemia, pasó a las casas. Creció la entradera y hoy sigue alta”, indican desde un municipio gobernado por la oposición.

Julio Zamora, intendente de Tigre, del Frente de Todos, observa un delito concentrado en ciertas zonas. “Estamos bien, aunque hay un aumento en zonas de periferia, que limitan con otros municipios. En algún momento, estuvo presente el robo de garrafas, de bicicletas. Robos no violentos”, consideró.

En una intendencia de Juntos por el Cambio difieren y subrayan la violencia como componente central. “Vemos con mucha preocupación el nivel de violencia que hay en delitos que antes eran comunes”, aseguran fuentes cambie mitas consultadas por LA NACION.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk (Frente de Todos), pone en la balanza una comparación con 2019. “Las estadísticas son más positivas que en años anteriores, sobre todo comparando con 2019. Creció mucho el esclarecimiento de hechos. Y a partir de tener más del doble de patrulleros, hay más prevención”, resume.

Recursos escasos y falta de coordinación

Oficialistas y opositores pueden tener algunas diferencias al evaluar los recursos con los que cuentan, pero coinciden al señalar la persistencia del delito como un flagelo estructural.

Ghi informa que renovó toda la flota de patrulleros “a partir de una articulación entre los tres niveles del Estado”, además de sumar cámaras y lectores de patentes. “Renovamos la flota de patrulleros, ampliamos las cámaras, poniendo 200 más”, señala, en el mismo sentido, Zamora. En la vereda de Juntos por el Cambio, una de las medidas más recientes es la incorporación de un software de detección de rostros en Lanús, anunciado el último jueves.

En municipios de Juntos por el Cambio hay reproches. “ Preocupa la relación del Ministerio de Seguridad nacional con el provincial. Se trabaja sin planificación y eso se refleja en la calle ”, indica un intendente opositor que agrega que recibió patrulleros hace unos meses, pero ahora varios de esos móviles no están en su distrito.

“Los patrulleros sirven, pero el despliegue no cambia. Sumar patrulleros fue un plan de Alberto [Fernández], no una decisión de la Provincia”, subraya otro jefe comunal de Juntos por el Cambio, que añade que tiene policías locales en patrullas provinciales por falta de reclutamiento y que no se modificó el pago de combustible de los móviles, gasto que asumen muchos distritos.

“Cuando el Presidente anunció el giro de dinero para equipamiento de seguridad, se disparó una pelea entre Berni y los intendentes del PJ por los recursos, lo que hizo demorar giros. Todavía estamos en etapa de licitaciones en algunas cosas”, critican en otra intendencia opositora.

