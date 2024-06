Las imágenes de un violento robo en un centro de estética de Palermo

Escuchar

“Ustedes tranquilas. No griten porque si no salimos todos en Crónica”, espetó un delincuente después de irrumpir en un centro de estética de Palermo. Mientras, su cómplice se apoderaba de una computadora, una tablet, dos teléfonos celulares y 80.000 de la caja. Las dos empleadas y la única cliente que había en el local tenían miedo. No se tranquilizaron hasta que los ladrones se escaparon con el botín.

La secuencia del violento robo ocurrido anteayer en el local House of Beauty de Teodoro García al 2300 fueron registradas por las cámaras de seguridad del centro de estética. Las filmaciones ahora son analizadas por detectives de la Policía de la Ciudad para intentar identificar a los ladrones.

El robo ocurrió a las 17.52. Los dos delincuentes, uno de ellos armado, irrumpieron en el centro de estética después de aprovechar que la encargada abrió la puerta del local ante la presencia de una supuesta clienta.

Ahora, la fiscal María Eugencia Sagasta, funcionaria a cargo de la investigación, y personal de la Comisaría Vecinal 14B investigan si la supuesta clienta era parte de la banda.

Una filmación de las 16.57, es decir, una hora del robo, registró la presencia de la misma mujer cuando llegó al local y le preguntó a la encargada hasta qué hora atendía y otras cuestiones de interés.

Una hora después regresó y detrás de ella entraron los dos delincuentes. La supuesta clienta se fue sin que los ladrones la retuvieran, por ese motivo los investigadores creen que era parte del plan criminal.

