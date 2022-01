Le cortaron cuatro dedos con un machete a un joven delivery para robarle la moto y el dueño del local tomó una tajante decisión

Un joven de 19 años que se desempeña como cadete en San Miguel de Tucumán fue víctima de un violento intento de robo el lunes pasado, cuando un delincuente lo atacó con un machete y le cortó cuatro dedos de su mano izquierda para robarle la moto. En las últimas horas detuvieron a un sospechoso y el propietario del local decidió dejar de brindar el servicio.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.30 en la intersección de las calles Muñecas e Isabel La Católica en el barrio Los Pinos, al norte de la capital tucumana, precisó La Gaceta. Tras entregar el pedido de la sandwichería “El Turco”, el joven emprendió el regreso y fue abordado por un delincuente. Martín Abraham no se detuvo y el ladrón lo atacó con un arma blanca. Por su instinto, se cubrió su cabeza con su brazo izquierdo y evitó que las heridas fueran mayores.

"Desde que inició la pandemia nos robaron siete motos" Sergio Santillán, propietario de sandwichería "El Turco"

La víctima, que próximamente será padre por primera vez, fue trasladado al hospital Ángel Padilla donde fue asistido de las lesiones sufridas y se confirmó que perdió cuatro dedos a la altura de la primera falange

En las últimas horas, tras la investigación de la Justicia, la Policía detuvo a un joven de 22 años sospechoso de ser el autor del hecho. Se trata de una persona con antecedentes en hechos ilícitos.

“Fue a matarlo”

El propietario de “El Turco”, Sergio Santillán decidió a partir del feroz ataque a su empleado dejar de brindar el servicio de delivery de sus dos sucursales en San Miguel de Tucumán. “Hemos tomado la decisión de cortar el delivery de noche porque hemos sufrido bastantes robos. Vamos a tratar de incorporar al personal a la cocina, ninguno se queda sin trabajo. Son 16 cadetes, nos vamos a acomodar como podamos”.

Respecto del intento de robo a Abraham, expresó a TN: “Este último caso fue drástico. Le cortaron los cuatro dedos porque puso la mano para cubrir su cara. El delincuente le tiró el machetazo sin mediar palabras ni nada. Fue a matarlo y fue una desgracia con suerte, no estamos lamentando su vida”.

Santillán analizó que por la experiencia que tienen el ladrón “iba por la moto” y contó que desde que tienen el servicio de cadetes les sustrajeron siete rodados. “Esto no es de ahora, viene de hace rato. Venimos sufriendo varios robos. Desde que inició la pandemia nos robaron siete motos. Nosotros arrancamos con delivery cuando empezó la pandemia, pero no podemos seguir más. Sin delivery vamos a tener un 50 % de ventas, pero no vamos a pensar en eso y vamos a sobrevivir hasta donde podamos”.