“Le falló su mente”. La polémica frase de la madre del femicida de la influencer cordobesa Catalina Gutiérrez

A cuatro meses del crimen, la madre de Néstor Aguilar Soto, el asesino de Catalina Gutiérrez, habló en medios cordobeses y sostuvo que previo al crimen su hijo “estaba estresado”. Además, padecía problemas de salud mental y que, por esa razón, “le falló su mente”.

Además, según recoge Eldoce aseguró que “lo que le pasó a Néstor pudo pasarle a cualquiera”, afirmó que está “destruido” y se refirió a la familia de Catalina: “No nos va a alcanzar la vida para pedirles perdón”.

Néstor Aguilar Soto, de 21 años, era amigo y compañero de la facultad de Arquitectura de Catalina a quien mató en su departamento y abandonó su cuerpo en el auto de la víctima en el barrio Ampliación Kennedy.

Aguilar Soto está imputado por homicidio calificado por alevosía y violencia de género, la pena que le cabe es cadena perpetua. A días de que se cumplan cuatro meses del crimen , la madre del detenido por femicidio, Jeannette Soto, habló en medios provinciales.

La madre no pudo evitar llorar al hablar de su hijo, el cual permanece preso en la cárcel de Bouwer desde el 18 de julio pasado. Asimismo, sostuvo que el hecho no fue un femicidio y pidió que la Justicia “no invente”.

Según dijo Jeannette, su hijo “nunca jamás tuvo problemas con nadie, nunca jamás acosó a nadie, nunca tuvo una denuncia”. “Se dijeron muchas cosas hirientes, es un excelente alumno, amigo, hijo, sobrino”, añadió en defensa de Néstor Aguilar Soto y explicó que es madre soltera y que “como toda madre sola, todo cuesta el triple”.

En tanto, la madre de Aguilar Soto insistió: “No es ningún psicópata ni tenía una obsesión, ni estaba enamorado, ni tenía algo con o en contra de la niña. Le pasó y es algo que lamentablemente le puede pasar al sobrino, al hijo, al novio de cualquiera, yo no recibí la ayuda y ojalá hubiera tenido la plata para pagarle un psicólogo privado”.

La mujer sostuvo que el responsable de lo que hizo su hijo fue “su cabeza que lo traicionó”. Por último, volvió a referirse a los papás de la víctima y expresó: “A pesar de todo, Néstor los aprecia y los quiere mucho”.

Catalina Gutiérrez tenía 21 años cuando fue asesinada

La confesión

“Yo la maté”. Néstor Aguilar Soto confesó a principios de agosto ser el asesino de su compañera de facultad, la influencer Catalina Gutiérrez. Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes que presenciaron la exposición del joven.

“Yo la maté, le arruiné la vida, me arruiné la vida, arruiné la vida de nuestras familias y estoy muy arrepentido”, palabras más, palabras menos, sostuvo Aguilar Soto, según los voceros consultados.

Aguilar Soto está imputado de homicidio doblemente calificado por alevosía y mediando violencia de género y hoy fue indagado por el fiscal José Mana, a cargo de la causa. “El imputado hizo declaraciones útiles para su defensa”, había contado a LA NACION una fuente judicial.

El abogado defensor de Aguilar Soto, Gastón Schönfeld, también había hablado tras la confesión. “Lamentablemente, no pudimos acceder a todo el caudal probatorio, que es extenso. Él realizó una manifestación donde específicamente dijo que había sido él. Fue breve la manifestación. Hizo una confesión breve, está muy arrepentido”, explicó el abogado. El letrado defensor sostuvo que Aguilar Soto no respondió preguntas.

El crimen

El cuerpo de la víctima fue hallado en horas de la madrugada del 18 de julio en el interior de su auto, un Renault Clio, que quedó abandonado en un descampado situado en Pedro Echagüe al 3900, en el barrio de Ampliación Kennedy, de la capital provincial.

La autopsia determinó que Gutiérrez murió de asfixia por estrangulamiento. El cuerpo presentaba, además, múltiples lesiones en distintas partes.

Según pudieron reconstruir los investigadores del crimen, la noche previa a que fuera hallado el cadáver, la víctima estuvo en la casa de su compañero de la Facultad. Llegó a las 21.30.

Los detectives policiales y judiciales pudieron obtener la filmación de una cámara de seguridad que registró el paso del vehículo de Gutiérrez en un trayecto entre el domicilio del sospechoso y el lugar donde fue encontrado el vehículo. Según la grabación, eran las 23.

“[El sospechoso] era alguien allegado a ella, lo invitaba a casa, él la invitaba. Es algo que no podemos entender, es un dolor que me parte el alma. No lo entiendo. No puedo creer que mi hija, una diosa, divina, alegre, una estudiante perfecta, nunca más volvió”, había sostenido el padre de la víctima, Marcelo Gutiérrez, poco después del hallazgo del cuerpo de su hija en declaraciones al canal ElDoce TV.

