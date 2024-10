Le gatillaron en la cabeza a un chofer para robarle la ambulancia en Merlo

El chofer de una ambulancia fue asaltado por tres ladrones que le apuntaron en la cabeza para robarle el vehículo en el partido bonaerense de Merlo. Al golpe le siguió una persecución policial que concluyó en Moreno con dos detenidos, en tanto que un tercer delincuente logró escapar .

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, en las primeras horas de la tarde de ayer, el conductor de una ambulancia de la empresa Respiflow retiraba tubos de oxígeno de una vivienda particular situada en la calle Sullivan al 1200. En ese momento, tres hombres lo interceptaron.

Fuentes policiales informaron a LA NACION que el chofer de la camioneta Peugeot Partner blanca fue rodeado por tres delincuentes armados que le exigieron que les entregara las llaves del vehículo.

Durante el forcejeo, uno de los atacantes apuntó a la cabeza del conductor y gatilló dos veces, aunque no se produjeron disparos. La policía aún no pudo determinar si el arma estaba descargada o si falló, ya que la pistola no fue encontrada; los investigadores presumen que fue descartada por los asaltantes cuando huían en la ambulancia, en la que también llevaron pertenencias de las víctima, entre ellas, dos celulares, una billetera con dinero en efectivo y documentos y lentes de sol.

Poco después del robo, un policía retirado que pasaba por el lugar vio al chofer en estado de shock. El exoficial hizo subir al hombre a su camioneta; llamó al 911 y suministró datos sobre el asalto, pero también decidió ir tras los delincuentes.

Según relataron fuentes policiales a LA NACION, las autoridades locales desplegaron un operativo de rastreo en la zona para interceptar el vehículo robado. Divisaron por primera vez a la ambulancia cuando circulaba cerca de Moreno e iniciaron la persecución discreta, tratando de no llamar la atención de sus presas.

En un intento de evitar a la policía, los delincuentes condujeron la ambulancia por calles poco transitadas, intentando mezclarse entre otros vehículos. En el trayecto, uno de los asaltantes bajó de la camioneta en movimiento y desapareció en una zona poblada .

En Paganelli al 3900, de Moreno, los delincuentes se detuvieron para “enfriar” la ambulancia. Lo que no sabían es que varios móviles de la policía bonaerense los había seguido. Intentaron escapar, pero fueron cercados a las pocas cuadras.

Al verse rodeados, los dos asaltantes descendieron rápidamente de la ambulancia e intentaron escapar a pie. Irrumpieron en una casa en esa misma cuadra. Los policías lograron ubicar a los sospechosos dentro de la vivienda: uno se había escondido en el patio delantero y el otro en una habitación interna.

Durante el operativo los efectivos policiales lograron recuperar algunas de las pertenencias de la víctima, que habían quedado en posesión de los dos detenidos, aunque los tubos de oxígeno y otros objetos sustraídos no se hallaron en el lugar. La policía estima que el tercer sospechoso, que había abandonado el vehículo antes de los arrestos, podría haberse llevado parte de ese botín .

Los detenidos, identificados como Elías Uriel Ruiz Díaz y Alan Joel Suárez, fueron trasladados a la comisaría local, donde quedaron a disposición de la fiscal Marisa Monti, de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 5 de Morón. A ambos se les imputan los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego y violación de domicilio, debido a que irrumpieron en una propiedad privada en su intento de escapar.

Las autoridades detallaron a LA NACION que el proceso de judicialización de los detenidos se encuentra en una fase inicial, mientras se esperan las declaraciones de los testigos y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Además, la policía sigue en la búsqueda activa del tercer implicado.

La investigación también se centra en determinar si los tres sospechosos están relacionados con otros robos similares en la zona, ya que, según fuentes policiales, el modus operandi empleado en este incidente coincide con otros asaltos en los que se apunta directamente a la víctima en la cabeza.

En los últimos meses, se ha registrado un aumento de robos en las cercanías de hospitales y centros de salud, en particular hacia personal de ambulancias y proveedores de servicios médicos que transportan elementos de valor, como oxígeno y otros equipos.

Fuentes de seguridad explicaron a LA NACION que este tipo de insumos tienen alta demanda en el mercado negro , ya que los tubos de oxígeno y otros equipos suelen ser revendidos para usos particulares, dado su elevado precio en el mercado. La policía también destacó que este tipo de robos son llevados a cabo generalmente por grupos organizados, que operan con información previa sobre las rutas y horarios de los vehículos de emergencia.

Camila Súnico Ainchil Por