Le robaron tres veces en una semana y se va a España: “No confío ni en la policía”

Un empresario dueño de locales relacionados con materiales de construcción de Burzaco decidió irse del país tras sufrir numerosos asaltos, uno de ellos de extrema violencia, por no encontrar ayuda ni respuestas en las autoridades policiales y municipales. La gota que desbordó el vaso fue que la semana pasada le robaron tres veces en su fábrica de ese partido bonaerense. Según dijo a LN+, cada vez que es asaltado, la municipalidad le envía una inspección en el negocio siniestrado y la policía ya no le quiere tomar las denuncias.

“No confío ni en la policía. Ayer no pudimos hacer la denuncia porque el comisario de Burzaco no nos atendió, tuvo que atender otras cosas y no nos atendió nadie. Hoy vamos a hacer de nuevo la denuncia, pero te tratan de cansar para que no hagas nada y no les suban las estadísticas de delincuencia en la provincia”, dijo con impotencia a LN+ Gabriel, el empresario que decidió irse a España con su familia.

Gabriel explicó que los asaltos de la semana pasada quedaron registrados en las cámaras de seguridad. El último ocurrió el viernes pasado, cuando un hombre forzó la reja y se metió por una ventana que daba a una oficina, de la que sustrajo computadoras.

Burzaco: le robaron tres veces en la misma semana

Luego de eso, Gabriel decidió ayer poner cemento en las ventanas para evitar el ingreso de delincuentes, por lo que hoy la ventana ya no se ve.

“Entran cada dos días y se van llevando cosas, el año pasado se llevaron un techo de chapas entero del galpón. Se van llevando las chapas. Me robaron dos camiones en el último mes, uno era viejito y no tiene seguro contra robo, ese ya no lo recuperamos”, explicó Gabriel.

El empresario explicó que la fábrica tiene cámaras, pero que los delincuentes ya han robado varias. “Parece que hay un mercado negro de cámaras también. Y los de la seguridad son abonados, viene dos o tres veces a la noche cada vez que suena la alarma”, dijo.

Con respecto a las respuestas de las autoridades municipales y policiales, Gabriel dijo que muchas pymes no se quejan por temor a represalias.

“Pero no solo con esto tenemos que lidiar las pymes con los asaltos, tenemos que lidiar con el 60 y pico por ciento de impuestos, con la municipalidad, con todo lo que sufrimos las pymes argentinas todo el tiempo. Siempre somos los delincuentes porque, aunque trabajamos, no alcanzamos a estar al día con los impuestos y no nos animamos a quejarnos”, expresó.

“Apenas te quejás, viene la gente de la Afip o de la municipalidad o del ámbito gubernamental y te hacen inspecciones”, dijo y apuntó: “Yo les quiero decir a todos ellos, que me voy a España, pude vender la ferretería en la que también nos habían robado y le habían gatillado en la cabeza a mi hijo”.

Al finalizar, explicó que no le queda otra opción que irse del país porque las pymes dan trabajo y deslizó que al parecer a los gobernantes eso no les importa.

“A las autoridades les digo que se metan el país donde quieran, cuando esto cambie yo voy a volver y mis hijos también. Uno de mis hijos estudia ingeniería y se están perdiendo a chicos trabajadores. Yo tengo ideas que me llevo allá, pero trabajaré 15 años. Con mis hijos se pierden 40 años de trabajo de personas que quizás le pueden dar empleo a otros, eso es lo que se pierde el país”, se lamentó.