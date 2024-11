Cositorto rompió el silencio ante los jueces y dijo que el juicio es nulo e ilegal

Leonardo Cositorto, fundador y CEO de Generación Zoe, empresa que habría sido una usada para realizar estafas piramidales, maquinaria que generó damnificados económicos en varias provincias, se declaró “totalmente inocente”.

Cositorto declaró ante el Tribunal de Juicio de Goya, en Corrientes. “Nunca jamás en mi vida construí una asociación ilícita” afirmó y agregó “no hice ningún tipo de estafa”, afirmó esta mañana ante los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte.

Sobre su visita a la ciudad de Goya, que originó la denuncia por estafas, explicó: “Vine solamente a dar un curso de coaching ontológico “.

Y contó: “La empresa es una empresa de coaching, la acusación dice que todo era una pantalla y teníamos el aval de la Universidad Colombia. También dicen que el traiding (actividad de comprar y vender activos financieros electrónicos) era una pantalla y hasta yo hacía traiding”, según informó en su página Web la Dirección de Ceremonial, Prensa y Relaciones Institucionales del Poder Judicial de Corrientes.

Además de Cositorto, son juzgados Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina.

Los jueces a cargo del juicio

No solo se declaró inocente. También afirmó: “Quisiera manifestar mi decepción y desacuerdo con la Justicia y aquí en un juicio que considero nulo e ilegal”. Y sostuvo: “No me dejan traer pruebas, me suben al ring atado de manos y el resto de los abogados muestran pruebas mentirosas. No hay dolo, no hay delito, no se diseñó ninguna organización fraudulenta. Nos obligaron a incumplir un contrato, firmado por todas las personas. Yo soy el primero que le quiere pagar a la gente, pero nos embargaron todo, no nos dejan trabajar. Lo único que pido es que me dejen trabajar”.

En el debate, el Ministerio Público está representado por el fiscal Guillermo Barry, funcionario que en su momento participó de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, y su colega María Eugenia Ballará.

El CEO de Generación Zoe también dirigió sus dardos a los medios de comunicación porque, según dijo, “lo difamaron”. Y agregó: “También fuimos difamados por las iglesias, por el sistema financiero, político y económico”.

El día que comenzó el juicio en Goya Leonardo Cositorto se vistió con la camiseta de Plantense Captura

El juicio contra Cositorto en Goya es el primero que llega a esta etapa de una serie de procesos que el líder de Generación Zoe enfrenta en diferentes jurisdicciones del país.

Dichos procesos se iniciaron entre fines de 2021 y principios de 2022, cuando el esquema piramidal que había pergeñado comenzó a mostrar las primeras señales de que estaba a punto de colapsar. Se iniciaron causas penales por denuncias presentadas en Corrientes, Córdoba, Salta y Rosario y la ciudad de Buenos Aires.

Tras las primeras audiencias del juicio, Cositorto había llegado a un acuerdo económico con los damnificados, que consistía en lo que se denomina un “reparación integral del daño”, pero fue rechazado por el Ministerio Público Fiscal.

Cositorto habría ofrecido 340.000 dólares para compensar a los denunciantes. Sin embargo, según el Ministerio Público Fiscal de Corrientes, dicho acuerdo deberá ser rechazado debido a que, además del interés particular de cada damnificado, el líder de Generación Zoe y sus cómplices habrían afectado otros bienes jurídicos protegidos por la ley: el orden público y la seguridad jurídica.

