Lo perseguían cuatro motochorros y para escapar se metió de “palomita” adentro de un kiosco

En las últimas horas se viralizó un video que muestra la desesperada reacción de un vecino para evitar un robo en la localidad bonaerense de Merlo. Al verse rodeado por cuatro motochorros, el hombre no lo dudó y se metió de “palomita” adentro de un kiosco cercano, donde logró mantenerse a resguardo de los delincuentes.

En la secuencia de apenas 26 segundos se observa cómo los ladrones se aproximaron en dos motos al cruce de Estanislao del Campo y Miranda, por donde caminaban dos personas en la madrugada del último sábado.

A continuación, los motochorros se dividieron para abordar cada pareja a un vecino y fue entonces que el hombre comenzó a correr en dirección al kiosco que está ubicado en la esquina, al que ingresó de cabeza por la ventanilla de atención al público.

Sucedió en Estanislao del Campo y Miranda, Barrio Matera. Dos motos con 4 delincuentes persiguen a personas para intentar robarles. Una de ellas se mete de cabeza en una pequeña ventana del Kiosco. pic.twitter.com/qvATPIl5RP — Merlo Real (@Merlo_Real) May 17, 2022

En diálogo con Telefe Noticias, Javier, el dueño del comercio, relató: “Era de madrugada y estaba durmiendo cuando escuché ladrar al perro. Entonces, miré el monitor de las cámaras del local que está en mi pieza y vi que había un tipo adentro”.

Ante esta situación, el hombre alertó a su mujer y a sus hijas, y las reunió en una habitación para protegerlas. Momentos después, la empleada del local le golpeó la puerta para informarle sobre la situación.

“Cuando abro me encuentro con el pibe y la chica que trabaja conmigo. Le fueron a robar a él y se tiró de palomita a la ventana”, detalló Javier, quien reconoció que en un primer momento creyó que el hombre había entrado al comercio para asaltarlo.

Sobre la reacción de su vecino, dijo: “La verdad que es un campeón, porque no me rompió nada”. Y agregó: “Después de que se fue me puse a mirar el video y vi todo lo que había pasado”.

Al final de la secuencia se observa cómo los motochorros, al ver frustrado el robo, desistieron de perseguir al hombre y escaparon en la misma dirección en la que circulaban.