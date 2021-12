“Los matones del pueblo”: envían a juicio a cinco acusados de asesinar a un joven porque era policía

CÓRDOBA. El crimen del policía Santiago Mansicidor, de 25 años, que en febrero de 2021 conmocionó a Berrotarán, localidad del sur provincial, irá a juicio. Hay cinco acusados de homicidio doblemente calificado y robo. El asesinato se produjo en un bar, durante una discusión. Al agente lo golpearon, le sacaron el arma reglamentaria y le dispararon. Para la fiscalía, lo hicieron porque sabían que era policía.

El fiscal Pablo Jávega elevó a juicio la causa y consideró que los cinco imputados “cooperaron para matar”. Todos están detenidos; tres de ellos son menores de edad y se encuentran alojados en el Complejo Esperanza, de la capital.

Aunque el joven policía alcanzó a recibir asistencia médica inmediata después de recibir el disparo, murió a las pocas horas en un centro asistencial. Sus familiares aseguraron que no era la primera vez que este grupo lo atacaba: ya le habían dado una paliza al salir del pub Juan Valdés, cerca de la plaza de Berrotarán.

Daniel Mansicidor, su padre y policía retirado, dijo a las horas del crimen: “Hay una falta absoluta de leyes y de apoyo para tratar este tema; todos sabíamos que hasta que no mataran al alguien no iban a parar. Y me tocó a mí”. Describió que la violencia era creciente, “tanto en los pueblos grandes como en los chicos”. “Él era amable y lo mataron como a un perro” , sentenció.

Santiago Mansicidor tenía 25 años y fue asesinado en febrero pasado en Berrotarán, localidad del sur de Córdoba, por una patota que enfrentará un juicio por el homicidio

Contó que los agresores eran los “matones” del pueblo y que hace dos años, cuando todos eran menores, habían atacado a su hijo. “Fue por el hecho de estar en una escuela de oficiales; lo agarraron cruzando la plaza y lo molieron a palos, también. El mismo grupo, las mismas cinco personas”.

“Es un grupo de chicos que se dedica a pelear. Una patota que hay en el pueblo, siempre agarran a alguno, golpean, pegan, lo dejan tirado en la calle y se van... le tocó a mi hijo. Hubo una denuncia en ese momento, hace dos años, pero eran menores, así que siguieron. Al contrario: tomaron más alas como los matones del pueblo. Es como el tema de los femicidios, que hacen 20 denuncias y no son detenidos. No es porque la policía no lo quiera hacer: las leyes no lo permiten”, afirmó.

A los pocos días del asesinato hubo una gran marcha en Berrotarán para pedir justicia El intendente Fredi Decarlini se comprometió a ayudar y a acompañar a Daniel y a Dolly, padres de la víctima, y a los hermanos de Santiago; “proclamamos Justicia, que para nosotros debería ser inmediata”, dijo.

“Creo que hay que rever algunas decisiones que se han tomado a nivel provincial hace un par de años modificando el Código de Convivencia Urbana, que permite que estos delitos salgan impunes”, agregó. También pidió a la Departamental Sur de Río Cuarto más agentes para la localidad.

A la hora de pedir la elevación a juicio del caso el fiscal valoró numerosos testimonios, prueba documental y fílmica y los resultados de varios peritajes realizados. Llegó a la conclusión de que los acusados actuaron “en forma coordinada” para matar a Mansicidor, entre otros motivos, por su calidad de funcionario policial. Por eso se les atribuye la comisión de homicidio doblemente calificado.

“Todos prestaron cooperación en procura de acabar con la vida de Mansicidor. Ese -el concurso de dos o más personas para cometer un determinado delito- es una de las agravantes del hecho, un homicidio con varios calificantes diferentes”, explicó el fiscal al diario Puntal.

La imputación es recíproca para todos los acusados, aunque uno solo sería el autor de los varios disparos que recibió la víctima.