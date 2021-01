Con la llegada del calor, Playa Las Toscas se llenó de turistas y locales Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA.- Emilia hunde el talón derecho y, con la mirada sobre el hombro, da pasos cortos en retroceso. Busca dibujar sobre la arena un trazo curvo que pueda completar lo más parecido a un círculo alrededor del kit playero de la familia: tres reposeras, una heladera portátil, una bolsa con juguetes de los chicos y la tabla de barrenar todavía guardada en una funda. Además, de los cinco integrantes de la familia. "Hay que aprovechar que es temprano, en un rato los tenemos a todos encima", dice a LA NACIÓN, mientras su esposo, Horacio, clava la base de la sombrilla, también a estrenar en este primer día de vacaciones.

Más redondas temprano y algo más ovaladas a medida que corre la tarde y el paisaje se vuelve más concurrido, quienes llegan a las playas buscan dibujar y delimitar sus "burbujas sociales", que los mantengan salvo de la convivencia con desconocidos. "Esta marca es un mensaje clarito, hasta acá estamos nosotros y desde ahí deben estar a metro y medio, dos metros", explica Josefina Delgado, que con tres amigas se acomodaron sobre la arena húmeda y más firme, en la zona de Las Toscas, a metros entre playa Bristol y el Torreón del Monje.

Hoy, por primera vez, el distanciamiento social a orillas del mar fue a examen. Y en algunos puntos fue un problema, porque coinciden aquí algunas variables que durante la primera quincena casi no se vieron: el sol brilla desde el lunes, las temperaturas máximas diarias rondan los 30 grados y la cantidad de turismo que se ve está por encima, muy lejos, de lo que se había visto en la ciudad desde las Fiestas. Así continuará, dicen, al menos en términos de buen tiempo, hasta el domingo.

Cada tanto, señalan en las playas, se arman discusiones por alcanzar una porción de arena Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

"Cada tanto se arma alguna discusión y hay algunos gritos hasta que alguno se corre un poco", cuenta un guardavidas de la bahía Bristol, testigo de algunos cruces y palabras subidas de tono por una porción de arena. Por allí admiten que están lejos de movimiento de otros años. "Los hoteles gremiales están cerrados, el turismo social faltó esta temporada y acá se nota", describe.

Alejandro Rabinovich, jefe de Gabinete de la comuna, dijo a LA NACIÓN que hoy no tuvieron que cerrar accesos a la playa. "El sistema de control viene funcionando, la gente está más ordenada y entiende cuando se le pide que respete las pautas de cuidado, entre ellas la distancia", explicó. "Ante estas mismas condiciones en un fin de semana, seguro nos hubiesen llevado a cerrar bajadas", advirtió sobre una medida que ya se tomó ante arenas muy concurridas, casi siempre en Varese y Playa Grande.

Una imagen inesperada

Las imágenes de los principales puntos de la costa, en particular aquellos que se extienden desde Escollera Norte a La Perla, ofrecieron una postal inesperada para un destino donde el coronavirus sigue haciendo de las suyas. Los contagios bajaron un poco, es cierto. Pero no se detienen. Hoy las sombrillas se volvieron a multiplicar sobre la arena. No es la postal de eneros anteriores. Pero por fin se le pareció en algo.

Se había hablado y mucho en vísperas del verano de las dificultades para el distanciamiento social en la costa. Cuando la temporada era apenas una ilusión, en medio del peor momento de la pandemia, hasta se aventuraron proyectos de loteo de parcelas demarcadas con sogas para asegurar la distancia entre grupos en las playas.

Los magros resultados que tuvo el arranque del verano hicieron que el dilema no fuera tal. Durante las dos primeras semanas del año sobraba arena y faltaban turistas. La ecuación mejoró desde el pasado fin de semana, con el cambio de quincena y un pronóstico meteorológico con garantías de buen tiempo de corrido. Hace unos pocos días las reservas hoteleras y alquileres mejoraron una pizca y para tomar tono bronceado en la piel hasta se elige el horario porque las nubes hace días que desaparecieron.

"Lo que pasa es que hacen 30 grados, la arena quema como asfalto y todos se quieren instalar cerca de la orilla", explicaron Matilde y Gladys Meza, hermanas que llegaron desde Caballito y con sus bolsos y lonas marcaron territorio exclusivo. Y contaron de discusiones que habían tenido esta semana. "Hay gente que no entiende que tiene que haber aire, un pasillo entre grupo y grupo", remarcaron.

La búsqueda por asegurarse un lugar y mejores condiciones ya tiene estrategias, y también tácticas. Parece que uno de los favoritos es un espacio junto a los pasillos marcados con sogas que los guardavidas tienen reservados desde su casilla o tarima hasta el mar. "Ahí tenés asegurado un lateral por el que no te va a molestar nadie", murmura a LA NACIÓN, casi como un secreto, un matrimonio que se instaló en el sector norte de Playa Grande.

Salvo algún incidente mayor, estos conflictos se dirimen sin terceros. El municipio dispone de 120 agentes que, identificados con chalecos celestes, controlan el acceso a las playas y el distanciamiento. Lo primero es fundamental: con apoyo policial verifican que se ingrese con barbijo y restringen la entrada con bebida alcohólicas. También colaboran en evitar aglomeraciones. Un funcionario que sigue de cerca esta dinámica en las playas describió comportamientos bien definidos por edades: "Con las familias no hay problemas, se distancian solas y se cuidan a sí mismas, pero los grupos de chicos tienden a amontonarse, a compartir e interactuar, y con ellos es más difícil", dijo.

