Mar del Sud: denuncian la usurpación de 32 manzanas cerca del mar

Vecinos de la localidad bonaerense de Mar del Sud denuncian la ocupación ilegal de terrenos privados a 200 metros de la playa

23 de enero de 2021 • 14:00

Vecinos que poseen terrenos en la localidad bonaerense de Mar del Sud denunciaron la usurpación de sus propiedades. Según contó uno de los damnificados en LN+, fue cerrado de forma ilegal el acceso a 32 manzanas ubicadas a 200 metros de la playa. Además, fueron desarmados y robados los alambrados y tranqueras que estaban colocados en los lotes.

Mar del Sud es una localidad ubicada a 16 kilómetros de Miramar y unos 60 de Mar del Plata. Las inmediaciones de algunas de sus playas, prácticamente vírgenes, aún no comenzaron a ser explotadas para el turismo. Es en esa zona llamada El Remanso donde, según contó Facundo Di Génova en el ciclo Pendientes, los vecinos que poseen tierras y sufrieron la usurpación ya intentaron cercar sus parcelas unas 14 veces. En cada oportunidad vieron sus esfuerzos vulnerados, ya que quienes buscan ocupar los lotes rompen los alambrados y hacen su propio cerco. En los últimos días, además, se contrató personal dedicado a "controlar" que los legítimos dueños no ingresen ni circulen por las calles públicas.

Facundo Di Génova inició una demanda por intentos de usurpación en Mar del Sur, en una zona llamada El Remanso 06:07

Video

"Los cuidadores son empleados", aclaró Di Génova. El damnificado, que ya presentó su denuncia ante la Justicia, explicó que quien está detrás del intento de usurpación es Alejo Vaca Castex, "un abogado muy conocido que hizo una posesión fraudulenta para un empresario que es el dueño del Hotel Boulevard Atlántico". De acuerdo al testimonio de Facundo, el titular del viejo hotel, Horacio Domenicone, junto a Vaca Castex, serían quienes "tienen tomadas las 32 manzanas y no dejan pasar a nadie, no dejan pasar a sus vecinos por más que tengan escrituras".

Según detalló el vecino de Mar del Sud, no se trataría de una toma espontánea por parte de personas que no tienen donde vivir. "Evidentemente, querrán hacer un negocio, pero desconociendo los derechos de titularidad de al menos cinco vecinos que yo conozco", explicó. Además del intento de usurpación, Di Génova denunció que Vaca Castex desarmó el alambrado de su terreno y se robó los materiales. "El 18 de octubre, el Día de la Madre, yo tenía tres tranqueras donde están los lotes y un alambrado de siete hilos con postes de quebracho en los esquineros. Un trabajo que costó 200 mil pesos", relató en diálogo con LN+.

"Ese día, aprovechando la cuarentena, desmontaron las tres tranqueras, violentaron el alambrado y se las robaron", continuó. "Yo me entero de que Vaca Castex, con otras tres personas, vestidas con equipamiento de seguridad, fueron quienes vinieron a hacerlo". Di Génova contó además que se contactó telefónicamente con el abogado y que el hombre reconoció que era el responsable. "Me dijo que no me las iba a devolver y que tenían escrituras falsas", recordó sobre la conversación.

Facundo remarcó que tiene la titularidad del terreno desde 2012 y que nunca tuvo problemas con sus escrituras. "Miedo no tengo, miedo tienen que tener lo que están en la oscuridad y al margen de la ley, gracias a dios el municipio está de nuestro lado, mi nombre está en ARBA. Como yo, otros vecinos que tributamos en la Provincia de Buenos Aires. Del otro lado están los que niegan la titularidad y no tienen nada", definió.