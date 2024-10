Marcos Paz: habló una de las madres que le pegó a una maestra a la que acusan de maltratar alumnos

Escuchar

Después de acusar a la maestra de inglés de maltratar a sus alumnos y pegarle en las inmediaciones de la escuela, la N°17 de Marcos Paz, habló una de las madres y dijo que no se arrepiente de haber atacado a la docente. “Fuimos todas y la agarramos en la esquina”, resumió esta mujer, debido a que -según justificó- la profesora agredía a los alumnos durante sus clases, y además la directora sabía y no hacía nada al respecto.

El episodio tuvo lugar en el barrio Nuestra Señora de la Paz y quedó registrado en el teléfono de una testigo. Las agresiones incluyeron golpes de puño, patadas y tirones de pelo. Las atacantes incluso destruyeron el celular de la docente agredida, identificada por las fuentes consultadas por LA NACION como Romina, de 32 años. Hasta el jueves no había una denuncia formal por los maltratos. A raíz del suceso, los gremios decretaron un paro en las instituciones de ese municipio ubicado al oeste del conurbano.

“Quiero que respeten a los niños. Acá está accionando mal el adulto. La que tiene que cuidar a los chicos, la segunda mamá de la casa. Dicen que somos violentas, que le pegamos a la maestra, ‘pobrecita’. Acá se ha torturado y maltratado a 24 chicos. Hace un mes y medio venimos hablando y pidiendo respuestas al colegio, que no nos da la directora ni nadie”, explicó Jennifer en cuanto al motivo por el que fueron a agredirla.

“No [veníamos a pegarle], la agarramos acá en la esquina, le preguntamos si era la docente de 6° C y dijo que no, que no los conocía, que no era la docente. [Se desata la violencia] porque dijo que no conocía a los nenes y que no la jodieran. Y una mamá se le puso enfrente y la empujó, entonces fuimos todas y la agarramos . Más allá de la violencia, quiero que alguien me pregunte cómo están los chicos hoy. Porque todos están hablando: ‘Uy, las 24 mamás, pegaron, miren estas cabezas’. Y a mí nadie me pregunta cómo están los nenes”, se quejó.

Según su relato, este último episodio se desató luego de que, dos noches atrás, su hija le dijera que no quería ir al colegio. “‘Hija, decime por qué', le pregunté y me respondió: ‘Yo te voy a contar mamá: porque la señorita nos agarra del oído, nos dice que somos unos negros inservibles, que le damos asco, que no vamos a ser nadie en la vida, no solo a mí, a todos los nenes. Bautista es mi compañero, está dibujando y le dice: ‘Dejá de dibujar, tontito de mierda, no ves que sos un retrasado’ o ‘Estos pibes van a ser unos black’. Eso es lo que dice una docente a una criatura, ¡lo que lastima a una criatura!”, reveló Jennifer.

Al enterarse de eso, y de acuerdo a lo que contó a Telefé, ella se comunicó con las demás madres del colegio, con las que comparte un grupo de WhatsApp, y ahí surgieron otros testimonios. “Me dijo que era un ignorante, que no servía para nada, que doy asco”, contó que mandó uno de los alumnos. “Llegando al punto de que un nene de 11 llega a ponerse cloro en el baño de tanto que le decía negro. Está bien que digan que somos unas violentas, pero acá la que ejerce violencia sobre los niños es la docente”, insistió la mujer.

En ese sentido, dijo que no se arrepentía de los golpes, las patadas ni los tirones de pelo contra la maestra. “Eso es un cuarto de lo que ella les hizo en la cabeza a los chicos. Más violencia que esa no hay, ningún título te da el poder de maltratar una criatura de tan solo 10 años, no te da el poder de decirles que no van a ser nadie en la vida, por más de que vengan a un colegio del Estado”, advirtió Jennifer, quien acotó: “Se creen que porque el pibe es pobre le pueden decir lo que quieran. Y no es así. Mi hija es pobre y la mando acá porque no me queda otra. Pero, como les dije a los directivos: si se lo hacen a los hijos de ellos, que pagan la cuota porque van a un privado, no lo van a permitir”.

En eso, Jennifer destacó el accionar de otra docente, que fue la que les preguntó a los alumnos qué era lo que les pasaba, y pidió que no la retiraran del cargo por tomar parte en la situación.

“Los directivos sabían y no hicieron nada. Yo grabé todo, cuando le dije a la directora ‘vos lo sabías’ y ella me dijo ‘yo iba a actuar’. Pero esto no viene de hoy”, se quejó, a la vez que relató otras situaciones en las que, siempre según su versión, la mandamás del colegio decidió proteger a las docentes y no a los niños.

Qué dicen las autoridades provinciales

Ante la consulta de LA NACION a autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, las fuentes expresaron, a través de un comunicado, “su más enérgico repudio ante los hechos de violencia acontecidos”.

“Las escuelas de la provincia son espacios de paz, aprendizaje y diálogo, donde la inclusión y la seguridad de toda la comunidad educativa son prioridades; no comulgamos con ningún tipo de violencia”, agregaron.

Desde el organismo sumaron que están trabajando para esclarecer los hechos y para asegurar que se tomen las medidas necesarias a fin de garantizar el bienestar de las y los estudiantes, docentes y personal de la escuela. Por el momento, no hay denuncias radicadas de manera oficial contra la profesora acusada de maltrato, confirmaron el Ministerio de Seguridad de la provincia a este diario y también Fabio Ragone, inspector del distrito escolar Marcos Paz, en diálogo con TN.

LA NACION

Temas Marcos Paz