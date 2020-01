El periodista se enfureció en vivo mientras hablaba del asesinato de Fernando Báez 00:22

23 de enero de 2020 • 10:30

"Algunos de estos diez chacales, criminales, se les ocurrió incriminar a alguien que no tenía nada que ver", sostuvo Mauro Szeta al comienzo de su informe sobre el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Los comentarios del periodista especializado en policiales sobre las novedades del caso fueron contundentes: "¡Mente criminal pura!" sostuvo en el vivo de El noticiero de la gente, el informativo de Telefe. Su presentación, titulada "Equipo para matar", brindó las novedades sobre el asesinato por el que están acusados diez jóvenes rugbiers, que apuntaron a Pablo Ventura, un joven que ni siquiera estuvo en la escena del crimen.

Por la injusticia que atravesó pasó Ventura, Szeta se enfureció durante su informe en el noticiero televisivo: "El compromiso lo tenemos con la familia de Fernando Báez", señaló el comunicador. "¡Me importa un carajo el compromiso con los acusados! Nuestra obligación es estar encima de la causa por la víctima", agregó. Y a continuación, visiblemente enfurecido, y añadió: "¡No falleció, lo mataron! ¡No hubo pelea, lo emboscaron! ¡No fue una desgracia, fue un crimen!".

La palabra de Pablo Ventura

"Me siento mejor por suerte. Fue muy difícil. Me trataron muy bien. Todavía no caigo", dijo Ventura al ser liberado. "Trataré de a poco de ir volviendo a la normalidad". Consternado, al ser liberado, el joven habló de su vínculo con los acusados: "Los conocía de vista. No los odio. Estoy tranquilo, shockeado, pero no sé cómo terminé ahí. No sé qué pensar, porque yo no estuve acá. Estaba en la casa de un amigo. No hice otra cosa".

El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió el sábado último, alrededor de las 4.50, a la salida del boliche Le Brique, en la avenida 3 y Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell, donde el joven estudiante de Derecho fue atacado a golpes de puño y patadas que le provocaron la muerte.