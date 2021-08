SANTA FE.- Yanina denunció hace cuatro meses a una pareja de vecinos del barrio Los Cipreses –en la zona noreste de esta capital- por el supuesto abuso sexual de tres menores, uno de ellos, su hijo. Ahora salvó su vida de milagro. La mujer, de 41 años, fue atacada por dos hombres que se desplazaban en una moto, quienes la rociaron con nafta y le prendieron fuego en la calle. Antes de alejarse, los agresores le reclamaron que retirase la denuncia.

La víctima se recupera en el hospital provincial Dr. José María Cullen de las quemaduras en el rostro y los brazos. Allí conversó con la prensa: “Me tiraron nafta, me prendieron fuego y pidieron que retirase la denuncia. El fuego también me afectó la garganta. Recién vengo de curaciones; no saben lo que es esto, no se lo deseo a nadie”. Los hechos ocurrieron este miércoles en horas de la mañana, frente a la vivienda de calle Mitre al 8500.

En diálogo con la prensa local, la mujer agregó: “Estoy mal, muy dolorida sobre todo en la cara y el brazo. No dormí en toda la noche, porque ya no se puede más y no sabemos qué hacer. Estaba en la vereda barriendo y regando como lo hago todos los días y de repente se acercaron dos personas en moto, uno se bajó y me tiró con nafta y me prendió fuego. Me pude sacar toda la ropa y mojarme con la manguera que estaba utilizando para baldear la vereda y regar las plantas”.

“En ese momento, uno de los agresores me dijo que levante la denuncia porque de lo contrario íbamos a sufrir. Después de venir acá se fueron hasta la casa de la otra mamá que denunció para querer prenderla fuego también”, aseguró

Muy conmovida por la situación, Yanina comentó: “Con la familia intentamos seguir como se puede. Es horrible lo que ocurrió, como así también el daño que nos causaron a todos. Hace más de cuatro meses que estamos así. No sé cómo seguir, pero voy a sacar fuerza por los chicos. Lo que quiero ahora es que los detengan para que no pueda seguir lastimando a una ninguna criatura”.

Y aseveró: “Luego de radicar la denuncia nos llamaron (de la policía) porque iban a poner custodia, pero no en frente de mi casa. Acá pasa una patrulla de vez en cuando de día y de noche; no tenemos custodia fija. Tenemos mucho miedo, los nenes también, es desesperante. Quiero que termine todo esto”, rogó.

La denuncia por el abuso a menores fue realizada hace cuatro meses contra un vecino suyo, de unos 65 años y policía retirado. “Yo notaba que mi hijo estaba mal. No quería ir a la escuela, ni salir a jugar y desde hace tiempo no podía dormir más de tres horas. Empecé a preguntarle, y me contó lo que les había pasado a sus dos amiguitos en la casa de esta persona que fue denunciada. Inmediatamente fui a hablar con las otras mamás y el relato había sido el mismo. En cuanto a los chicos, tras la denuncia fueron entrevistados por tres psicólogos y luego declararon en cámara Gesell. A uno de ellos pidieron que sea revisado por un médico y se pudo determinar la posibilidad de abuso ante los resultado de unos análisis de laboratorio”. indicó.