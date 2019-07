Violento ataque al auto de una candidata a concejal k 00:22

Video

Pablo Mannino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2019 • 21:58

La campaña electoral entró en terreno violento y pantanoso en Mendoza: la candidata a concejal kirchnerista en Godoy Cruz Gabriela Malinar sufrió un brutal ataque de un militante radical y empleado comunal por hacer proselitismo en "territorio ajeno". Mientras, los dirigentes de cada arco político, buscan repudiar, culpar y desligarse, respectivamente. La expresidenta Cristina Kirchner hoy se refirió a este acto violento.

El lamentable hecho, protagonizado por Rodrigo Aznares durante la tarde del jueves, quedó registrado en las cámaras de los celulares de quienes acompañaban a Malinar, la postulante camporista al Concejo Deliberante. El hombre, luego de que el video se viralizara y de que se realizara la denuncia penal en su contra en la Comisaría 27, se entregó este viernes a la Justicia con su abogado en la Oficina Fiscal 4, por lo que luego fue imputado por "amenazas coactivas en concurso real con daños".

De acuerdo a las imágenes, el agresor, molesto con las personas que repartían boletas, panfletos y folletos del partido contrario en tierra comanda por el radicalismo, comenzó a gritarles y, enajenado, le tiró piedras y ladrillazos al auto de la concejal, además de patadas, rompiendo vidrios y las chapas del vehículo. A pesar de que los presentes le reclamaban que depusiera su actitud, el empleado municipal no logró controlar sus impulsos.

El caso se transformó en el centro del debate y los reproches políticos de las últimas horas, en medio de la campaña electoral. Mientras el Gobierno que comanda el titular del radicalismo nacional, Alfredo Cornejo, repudió la desenfrenada y peligrosa embestida, desligándose del caso, desde el kirchnerismo salieron con los tapones de punta a cuestionar al Ejecutivo provincial por el hecho de violencia y tener a estas personas entre sus filas.

El intendente de Godoy Cruz, el radical Tadeo García Zalazar rechazó el accionar del trabajador de la comuna y militante de su partido, y brindó su apoyo a la mujer agredida. "Me solidarizo con la candidata a concejal Malimar y repudio enérgicamente los hechos de violencia que sufrió en la plaza Rawson. Estas agresiones realizadas por un militante de nuestro partido no representan el modo de hacer política que pretendemos para Godoy Cruz", indicó el jefe comunal horas después del hecho. Mientras, en la Municipalidad analizan también si habrá una sanción administrativa para Aznares y buscan dejar en claro que se trató de "un hecho aislado, que no es parte de la actitud de los hombres y mujeres radicales".

En tanto, la postulante a edil, dio una conferencia de prensa este viernes, acompañada por la candidata a gobernador por el Frente Todos, la senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, para contar lo que pasó y manifestar su malestar por lo ocurrido.

"Fue en el ingreso del barrio. Llevábamos folletos. El agresor, constantemente repetía que Cristina no ingresaba, que era zona de Cornejo. El hombre estaba con chicos yéndose en colectivo a ver una obra de teatro al Plaza de Godoy Cruz. Daba a entender que tenía un arma pero no se la vimos. Me dejó en un estado de shock", contó la candidata, y añadió: "Creemos que la política no es esto, es otra cosa. Es poder dialogar, charlar, manifestar que claramente, pensamos distinto. Nuestra forma de hacer política es otra."

En tanto, Sagasti fue más allá con sus críticas: "Veníamos advirtiendo esto, hay dirigencia que no es responsable con sus dichos y no basta con sacar un comunicado de repudio, sino que tenemos que ser muy responsables con lo que decimos y lo que hacemos porque hay mucha gente que confía en nosotros y tenemos que aportar con el ejemplo qué sociedad queremos y qué sociedad deseamos construir". Y agregó: "Me gustaría saber qué sienten Suárez (candidato a gobernador del radicalismo) y Cornejo cuando ven estas imágenes, qué sienten como militantes políticos y como dirigentes de la provincia porque todavía no lo sabemos".

Finalmente, Malinar dijo que la presentación de la denuncia fue otra desilusión porque el ayudante del fiscal no se manifestó "muy proclive" a aportar soluciones. "Me dijo, sabés que va a pasar, lo van a encontrar si es que lo encuentran, va a quedar un rato y después lo van a largar, vos no podés ir sola a los barrios, no podés entrar a los barrios", recordó.

Este viernes finalmente Aznares se entregó a las autoridades y fue imputado, luego de dos allanamientos que se realizaron en propiedades de las inmediaciones del barrio Jardín Sarmiento, donde ocurrió el violento episodio.

El ataque se produjo durante la tarde en la plaza de esa barriada del oeste departamental cuando Malinar y sus compañeros comenzaron a repartir las papeletas y a dialogar con los vecinos de la zona. Fue en ese momento cuando apareció, de manera intempestiva Aznares, quien desde un primer momento los amenazó con agredirlos si no abandonaban el lugar.

Quién es Aznares

El agresor de la candidata a concejal de Godoy Cruz es un reconocido empleado municipal y militante radical, que suele aparecen en actividades proselitistas del oficialismo. De hecho, se lo observa en varias imágenes compartiendo actos con las principales autoridades partidarias. Pero, también es un hombre que tendría problemas de adicciones, según explicaron fuentes del caso a LA NACION. De hecho, en el momento de su accionar se lo notó con una actitud desmedida y fuera de control, por lo que no se descarta que haya estado bajo los efectos de alguna sustancia, indicaron; al tiempo que comentaron que se encontraría bajo tratamiento de especialistas.