El ex funcionario de la gestión de Alfredo Cornejo logró la libertad, tras ser condenado a dos años de prisión en suspenso por "lesiones leves".

Pablo Mannino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2020 • 17:13

MENDOZA.- El extitular de Defensa Civil de la provincia se salvó de ir a la cárcel. Oscar Pizarro (59), quien había apuñalado a su hijo Ricardo (30), durante una fuerte pelea en su hogar el mes pasado, finalmente fue condenado a dos años de prisión en suspenso. Así, en un mes, la Justicia mendocina consideró que sólo le ocasionó heridas menores, aunque en un primer momento arriesgaba hasta 15 años tras las rejas, ya que se lo acusaba por "tentativa de homicidio".

De acuerdo con el análisis que realizaron los peritos junto con Carlos Torrez, el fiscal que lideró la causa, la cual terminó en juicio abreviado, luego de que el exfuncionario reconociera ser el autor del ataque, sólo se produjeron "lesiones leves agravadas por el vínculo". Es más, días antes de ese cambio de calificación, el imputado había logrado ser investigado por "lesiones graves", lo que también reducía los años de cárcel previstos en la acusación inicial. Curiosamente, la declaración de su hijo terminó beneficiándolo.

De esta manera, con la firma de la jueza Gabriela Urciuolo Muratti, el hombre finalmente fue condenado a la pena máxima que establece el delito de "lesiones leves". Ahora, en libertad, el exdirector de Defensa Civil deberá cumplir una serie de requisitos exigidos por el tribunal, entre ellos la realización de un tratamiento psiquiátrico.

El dramático episodio se produjo la noche del 6 de noviembre en la vivienda familiar de los Pizarro, en la reconocida calle Polimeni, de la comuna de Las Heras, a 5 kilómetros de la capital provincial. Testigos del hecho aseguraron que en el interior de la casa se produjo una discusión que fue subiendo de tono y que desembocó en la agresión del padre contra el hijo mayor: le clavó un cuchillo en el estómago y lo dejó gravemente herido. De hecho, el joven tuvo que ser intervenido de urgencia en el Hospital Luis Lagomaggiore. Luego de la violenta riña, el ex funcionario mendocino, que tiene pendiente otras causas judiciales, vinculadas a hechos de corrupción y negligencia en la función pública, decidió entregarse a la Policía.

Por su parte, Ricardo Pizarro, quien a los pocos días del ataque recibió el alta, aseguró luego ante la Justicia que su padre no tuvo la intención "premeditada" de asesinarlo. Por tal motivo, los investigadores judiciales consideraron que no hubo "dolo directo" por lo que en ese momento comenzó a cambiarse la calificación inicial, que terminó ahora en la libertad del ex director de Defensa Civil de Mendoza.

Vale recordar que durante su gestión, Oscar Pizarro se vio obligado a renunciar por las denuncias en su contra; además, por esos días, sufrió dos ACV.

Conforme a los criterios de Más información