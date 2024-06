Mendoza: una camioneta municipal atropelló a un perro, huyó y quedó registrada por cámaras de seguridad

Escuchar

Las cámaras de seguridad del Municipio de Guaymallén, en Mendoza, capturaron el momento exacto en que una camioneta municipal atropelló violentamente a un perro cuando este cruzó la calle por la que circulaba el vehículo. Toda la secuencia quedó capturada por una cámara de seguridad, lo que demostró que el conductor se fue rápido del lugar sin brindarle asistencia al animal.

La dueña de la mascota viralizó las imágenes tomadas por la cámara de seguridad y señaló la falta de empatía del chofer municipal. Las autoridades comunales, en tanto, pidieron disculpas por lo ocurrido, aseguraron que se harán cargo de lo que les corresponda y anticiparon que iniciarán un sumario administrativo al empleado involucrado.

El hecho ocurrió el pasado viernes 31 de mayo cerca de las 18, en la calle Pedro del Castillo, a metros de calle Sarmiento, y al lado del Hospital Santa Isabel de Hungría, en pleno centro de la localidad de Villanueva.

En el video se puede ver que el empleado municipal se detuvo un instante, pero luego siguió su camino y se fue del lugar. Mientras tanto, el perro -apodado King, de 13 años- se arrastró con sus patas delanteras hasta poder alcanzar la vereda de enfrente y refugiarse.

Según informó el diario local UNO, la dueña del perro, Érica Céspedes, contó que varias personas que se encontraban en el lugar y le gritaron al conductor para que se detuviera, pero el hombre hizo caso omiso y re retiró del lugar. “Esta camioneta de la Municipalidad de Guaymallén atropelló a mi perro y a pesar de que la gente que estaba en el lugar le gritaba para que pararan, siguieron. Una total falta de empatía, no puede ser que atropellen y sigan como si nada. Mi perro tiene las 2 patas traseras quebradas y golpes en la cabeza”, denunció la mujer a través de Facebook.

Además, en declaraciones al medio local, aseguró: “El perro no andaba en la calle solo, lo saqué un ratito para dar una vuelta, no lo dejo tirado a la buena de Dios. Tiene 13 años, es viejito, no me di cuenta que cruzó la calle y ahí lo atropellaron”. “El lunes fuimos a hacer la denuncia a la Municipalidad de Guaymallén y no nos dieron ni bolilla. Me dijeron que si era un animal, no se puede hacer nada, pero es muy grave lo que pasó y se tienen que hacer cargo”, agregó.

Tras esto, el municipio respondió e indicó que estaban al tanto del caso y que esperaban que los dueños del perro atropellado se presenten en el edificio municipal ”para hacerse cargo de la responsabilidad que les toca”, debido al artículo 65 del Código Contravencional que rige en Mendoza prohíbe que los perros estén sueltos en la calle, lo que puede ser penado con una multa o días de arresto. Asimismo, argumentaron que “si el animal no hubiese estado suelto no habría sido atropellado”.

De todas formas, confirmaron que se harán responsables del hecho debido a que el chofer de la camioneta de Guaymallén no se detuvo a auxiliar al animal, e invitaron nuevamente a que los dueños se acerquen para iniciar el sumario con el agente municipal.

