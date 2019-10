El joven de 22 años recibió un disparo en la cabeza mientras intentaba detener a los delincuentes Fuente: Archivo - Crédito: Google Maps

Eduardo Matta, un joven de 22 años que había sido baleado por delincuentes que intentaron robar el local de pizzas donde trabajaba el sábado pasado, murió a raíz de las lesiones sufridas. Había permanecido internado durante casi una semana.

Ese mismo sábado, un repartidor fue asaltado cerca de las 22, cuando entregó un pedido en una vivienda del barrio Jardín de La Plata. Gatti fue sorprendido por delincuentes que le sustrajeron 350 pesos. Recibió un disparo y murió luego de ser trasladado al hospital. Tenía 19 años.

Matta también era repartidor de pizzas. Hace seis meses había comenzado a trabajar en "Nuevo Horizonte" para ayudar económicamente a su mamá.

El sábado 5 de octubre, alrededor de las 23 en Calle Real e Iturri, de la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo, dos delincuentes, un hombre y una mujer armados con una pistola y un cuchillo, ingresaron al local y exigieron la entrega del dinero.

Según relatan los testigos, la pareja le exigía al dueño del local, Hugo Pedrozo, que le entregara "la bolsita" donde el comerciante solía guardar la recaudación. Tenían información de los movimientos del comercio. Mientras sucedía el forcejeo dentro, Eduardo se encontraba afuera escuchando música y, al darse cuenta de la situación, intentó ayudar y frenar a la mujer. En ese momento salió el hombre del local y disparó contra el joven.

"Quiero que se esclarezca el caso, que me den una solución. A mi nene no me lo van a devolver", dijo Norma, madre de la víctima, en dialogo con el canal TN. "Un testigo los siguió y ellos iban en la moto como si no hubiesen hecho nada", agregó.

Los asaltantes escaparon en una moto y los vecinos llamaron al número de emergencias 911. El joven fue trasladado al hospital zonal donde quedó internado en grave estado y finalmente murió, el viernes pasado.

Efectivos de la comisaría 4ta. de Merlo arribaron al lugar y comenzaron a recabar datos para tratar de identificar a los delincuentes, aunque hasta el momento no había detenidos. La policía busca dar con los videos de las cámaras de seguridad cercanas para identificar a los agresores.

El hecho es investigado por el fiscal Claudio Oviedo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial Morón.