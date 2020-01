Rodrigo Torres, víctima de un robo en Merlo grabó la persecución. 01:31

"No es clickbait, esto realmente pasó", dijo Rodrigo Torres (24) al descargarse en su canal de Youtube, Balú Motovlog, luego de ser víctima de un robo en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, que terminó en la detención del delincuente.

El 9 de enero salió de su casa para ir a trabajar. Se cercioró de que no hubiesen movimientos sospechosos a su alrededor y cerró el portón. La moto ya estaba en la vereda. Cuando se dio vuelta para subirse a la moto, se cruzó con un hombre, que le exigió que le entregara la moto.

El delincuente aparentemente simuló tener un arma en el bolsillo para amedrentarlo. El joven de 24 años no creyó que portara un arma de fuego, pero no descartó que tuviera un arma blanca. No hubo forcejeo, detalló Torres, y la persona solo le dijo: "Quedate tranquilo, dame la moto".

"A una cuadra y media había un patrullero. Prendí la cámara y lo fui a buscar" explicó el youtuber.

Torres aseguró en el video que "lamentablemente ese día no estaba armado" para defenderse.Después de la persecución, que duró unos minutos, finalmente detuvieron al delincuente y se lo trasladó a la Comisaría N°2 de Merlo (Padua).