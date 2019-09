: La nena de 12 años, oriunda de Chascomús, interpretó un tema que busca concientizar sobre la violencia de género y el movimiento #NiUnaMenos - Fuente: Twitter 01:22

María Clarisa Vogt es de Chascomús, tiene 12 años y, aunque no conocía a Navila, su asesinato la conmocionó y decidió cantar una canción en su memoria y en memoria de todas las mujeres víctimas de la violencia de género."Mi cuerpo no es tu propiedad, mi vida no es tu decisión. La esperanza se me va, si prendo la televisión", comienza la letra.

Interpretó el tema "Tan Fuerte" que compuso Yami Sfdie, y que busca concientizar sobre la violencia machista. "Hago esto para transmitir un mensaje desde el corazón, haciendo lo que más amo, que es cantar. Hablo por todas las mujeres que podrían haber pasado lo que pasó Navila", dice Vogt antes de empezar a cantar.

Su video fue publicado por Evangelina, una conocida de la familia y se hizo rápidamente viral. "Que llegue su voz", publicó junto al video.

En menos de 48 horas, cuatro mujeres fueron víctimas de femicidios. A Navila Serena Garay, de 15 años, la mataron de varios golpes en el cráneo y rostro, y enterraron su cuerpo en una casa quinta en Chascomús. Horas más tarde, se conoció la noticia de que encontraron el cuerpo de Cielo López, a la vera del Río Limay en Neuquén. El sábado por la tarde, el cuerpo de María Cecilia Burgadt, desaparecida desde el viernes, fue encontrado golpeado y maniatado en Las Delicias, Santa Fe. La cuarta víctima, Vanesa Caro, falleció el sábado tras meses de luchar por su vida, su marido la había intentado asesinar prendiéndola fuego.

María Clarisa ya había interpretado esta canción durante una marcha de #NiUnaMenos, y decidió volver a hacerlo tras los crímenes del fin de semana. "No existe libertad cuando existen femicidios. Que no muera ni una más", dice la canción.

La letra completa de Tan Fuerte

Mi cuerpo no es tu propiedad

Mi vida no es tu decisión

La esperanza se me va si prendo la televisión

Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar

Nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar

Pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar

¿Qué tan fuerte hay que gritar?

¿Cuántas lágrimas llorar?

Para hacerte reaccionar

Que no muera ni una más

¿Qué tan fuerte hay que gritar?

Si no nos quieren escuchar

No nos quieren escuchar

De chiquita te enseñaron que los chicos son distintos

Nosotras con las barbies

Y ellos juegan con autitos

Vos te tenés que cuidar, no podés hacer lo mismo

No existe libertad cuando existen femicidios

Pero no voy aceptar formar parte de este ciclo

¿Qué tan fuerte hay que gritar?

¿Cuántas lágrimas llorar?

Para hacerte reaccionar

Que no muera ni una más

¿Qué tan fuerte hay que gritar?

Si no nos quieren escuchar

No nos quieren escuchar

¿Qué tan fuerte hay que gritar?

¿Cuántas lágrimas llorar?

Para hacerte reaccionar

Que no muera ni una más

¿Qué tan fuerte hay que gritar?

Si no nos quieren escuchar.