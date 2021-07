Micaela Romero: condenaron a tres adolescentes por el asesinato de una policía

Tres jóvenes fueron declarados hoy culpables del crimen de Micaela Romero, la integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) asesinada por motochorros que la asaltaron en agosto de 2020 en el partido bonaerense de Quilmes. Los asesinos eran menores al momento del hecho y, pese a la sentencia, la Justicia recién fijará el monto de la pena que deberán cumplir en prisión dentro de un año.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 2 quilmeño adelantó para esta tarde la lectura del veredicto, que resultó condenatorio para los imputados, dos de 18 años y uno de 17, quienes seguirán detenidos en un instituto de seguridad en 2022.

”Me siento con un aire de decepción”, escribió esta tarde María Constante, la madre de la víctima, en la página de Facebook “Justicia por Micaela Romero”, y si bien sostuvo que el hecho de que los declararon culpables a los acusados eran una de sus “metas”, el fallo le deja un “sabor amargo”.

”Entonces me pregunto yo: ¿Hemos ganado o hemos perdido? ¡Yo lo único que sé que a mi hija no la tengo más y eso no se cura con nada! ¡Leyes de Argentina para menores que matan deben cambiar!”, señaló la madre de la víctima.

La madre de la oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) Micaela Romero, asesinada en agosto de 2020 durante un robo de motochorros en Quilmes

En los alegatos de la semana pasada, la fiscal María Julia Botasso y el particular damnificado coincidieron con el pedido de 25 años para todos los acusados. Según las fuentes, la instructora judicial pidió que se condene a los acusados por el delito de “homicidio en ocasión de robo doblemente agravado”. Sin embargo, los jueces Alejandro Paccioretti, Gladys Krasuk y Analía Consolo resolvieron cambiar la calificación a “homicidio agravado en concurso real con robo con arma”.

Por su parte, la defensa había requerido la absolución, mientras que en sus “últimas palabras”, los tres acusados dijeron ser inocentes.

Las fuentes judiciales añadieron que a partir del fallo de hoy, los culpables serán evaluados por diferentes peritos en su lugar de encierro y en base a esos estudios, entre otros dictámenes, en julio de 2022 se fijará el monto de la pena que podría ser de entre 10 y 25 años.

El juicio comenzó el lunes de la semana pasada con la declaración de testigos propuestos por las partes acusadoras y la reproducción de las escuchas telefónicas realizadas durante la instrucción de la causa. Las fuentes judiciales indicaron a Télam que uno de los testigos presenciales colocó a uno de los dos acusados de 18 años en la escena del crimen.

Micaela Romero tenía de 23 años, era madre de una nena de 2 y tenía un año de antigüedad en la fuerza, donde se desempeñaba en la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones de la PFA, aunque estaba de licencia médica cuando fue asesinada.

Actualmente, la hija de Micaela vive con su padre en una casa que el hombre construyó junto a la mujer asesinada en la parte de atrás del terreno donde se ubica también la vivienda de la madre de la víctima, en el barrio Kolinos, de Quilmes.

La oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) Micaela Romero, asesinada en agosto de 2020 durante un robo de motochorros en Quilmes Télam

El crimen de Micaela fue cometido cerca de las 7 del domingo 16 de agosto del año pasado, cuando se celebraba el Día del Niño. La policía, que estaba vestida de civil y no llevaba su arma, fue junto a un amigo a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, de La Cañada, Quilmes, cuando ambos fueron abordados por varios delincuentes que iban en moto. De acuerdo con lo determinado luego, los asaltantes le robaron las zapatillas y el celular al amigo de Romero y cuando Micaela se negó a entregar su teléfono se dieron cuenta de que era policía y le efectuaron un disparo en el pecho.

”Tirale que es cobani. Tirale que es cobani”, le dijo uno de los delincuentes a otro al reconocer a Romero. Los investigadores dijeron que la oficial recibió un disparo a la altura del tórax, mientras que los delincuentes alcanzaron a sacarle el celular para luego escapar.

Tras el ataque, Romero fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y falleció a los pocos minutos producto de la herida sufrida.

A un mes y medio del hecho, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió en su despacho del Senado con la mamá de la víctima y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, para acompañar el pedido de justicia de la familia. Pocos días después, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, recibió a los padres de Romero y les expresó su “pesar y compromiso” por contribuir al esclarecimiento del caso.

Télam

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project