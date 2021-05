Milagro en Morón: una chica fue atropellada de frente y salió caminando

El domingo a la madrugada una chica de 21 años se encontraba esperando el colectivo en la vereda de la calle Santa Rosa, en la intersección con Colectora, en Morón, cuando fue atropellada de frente por un auto. Si bien el vehículo la arrastró unos dos metros contra los cajones de una verdulería, ella se repuso del golpe y caminó hasta que una vecina la hizo sentarse en el cordón.

El hecho ocurrió a las 5.49 de la mañana, fue registrado por las cámaras del municipio y sorprendieron debido a que la chica, llamada María Itatí Méndez, salió del siniestro sin heridas graves, al igual que el chofer. En tanto que los empleados de la verdulería salieron indemnes.

De acuerdo con el medio local Primer PLano Online, quien manejaba el Palio era un hombre que perdió el control del auto tras sufrir un ataque de epilepsia y desmayarse. Varios minutos después seguía desvanecido y debió ser retirado del rodado con la ayuda de los bomberos.

Morón: una chica fue atropellada de frente y salió caminando

Méndez, quien vive en Hurlingham y esperaba el colectivo para ir a su trabajo en un hotel como mucama, fue llevada luego por una ambulancia del SAME al hospital Güemes de Haedo, pero como no había camas la deirvaron al Posadas. Allí le hicieron varios estudios y radiografías y se constató que no tenía lesiones internas de consideración y solo recibió una sutura por un corte en una de las piernas.

Itatí dijo a Primer Plano Online, que cuando vio el auto creyó que “era de esos tipos que a esa hora te tiran el auto encima para hacer una joda, solo para molestar”. No obstante, explicó: “Pero vi que dobló, que vino directo hacia mí, y en el video se ve que quiero saltar y me agarra de lleno”.

Luego relató: “Tuve fuerzas para salir caminando. No sentí el golpe, no sentí nada, solo que me estaba mareando. Después empecé a sentir un fuerte dolor en la pierna izquierda”.

La joven explicó que no alcanzó a hablar con el chofer del auto porque estaba desmayado. “Me duele demasiado el cuerpo. Me recetaron medicamentos y me dieron 15 días sin trabajar, hasta que suture la herida y me saquen los puntos”, contó la joven, que pudo volver ese mismo domingo por la tarde a su hogar, donde vive con su padre y su hija de cuatro años.

