Millonario robo a uno de los emblemas de Los Caligaris

Escuchar

El histórico guitarrista de la banda Los Caligaris, Mariano Baigorria, de 44 años, sufrió un millonario hurto en su domicilio en Córdoba. Según la denuncia policial, el hecho se produjo en su vivienda ubicada en Pedro Goyena al 1200, en la zona oeste de la capital cordobesa. Los ladrones ingresaron al domicilio a través de un ventiluz mientras Baigorria se encontraba fuera. Al regresar, el músico se percató de la ausencia de una notebook marca Apple, aproximadamente 10.000 dólares en efectivo y sus llaves .

Los efectivos de la Policía de Córdoba realizaron un operativo en el barrio San Rafael tras la denuncia y lograron recuperar la computadora, que fue encontrada en un centro vecinal abandonado en calle Blamey Lafore al 1196. Sin embargo, el dinero robado aún no ha sido localizado . Una de las teorías manejadas por los investigadores es que los delincuentes descartaron la computadora debido a su sistema de rastreo, que podría haber facilitado su captura.

El hecho ha generado una gran conmoción en la comunidad, especialmente entre los seguidores de Los Caligaris, banda conocida por su estilo que fusiona rock, cuarteto y elementos circenses, destacándose por su propuesta musical y escénica. Originarios de Córdoba, han ganado reconocimiento a nivel nacional e internacional, lo que ha puesto el robo en el centro de atención mediática.

La banda no ha emitido un comunicado oficial sobre el hecho, ni tampoco se han manifestado en las redes. Sin embargo, desde la prensa de los Caligaris informaron a LA NACION: “Él está bien, no fue nada violento porque no se estaba en su casa en ese momento. Hizo la denuncia y gracias a eso se logró recuperar la computadora por el geolocalizador que tiene la compu. Pero él está bien” .

Fuentes policiales indicaron que el domicilio de Baigorria no contaba con alarmas ni cámaras de seguridad , lo cual facilitó el ingreso de los ladrones. Este tipo de robos en la zona oeste de Córdoba ha ido en aumento, y las autoridades han instado a los vecinos a tomar medidas preventivas para evitar ser víctimas de delitos similares.

“Es lamentable que uno no pueda sentirse seguro ni en su propia casa. Uno debería poder salir sin miedo, tanto a que te roben en la calle como a que te desvalijen la casa. Espero que la banda pueda salir de esta situación”, comentó un fanático de Los Caligaris en la red social X. Comentarios como este se repiten en diversas redes, condenando el hecho y brindando apoyo a la banda y a Mariano.

El caso sigue bajo investigación, y las autoridades continúan con las diligencias para localizar a los responsables y recuperar el dinero robado. Mientras tanto, la Policía ha intensificado los patrullajes en la zona y ha solicitado la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el hecho.

LA NACION

Temas SeguridadInseguridadCórdoba